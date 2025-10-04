|Langzeit-Investment
|
04.10.2025 11:03:18
Internet Computer: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 8,019 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124,70 ICP. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 03.10.2025 gerechnet (4,659 USD), wäre die Investition nun 580,90 USD wert. Damit wäre die Investition 41,91 Prozent weniger wert.
Bei 4,073 USD erreichte der Coin am 25.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.
Redaktion finanzen.net
