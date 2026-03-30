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30.03.2026 04:00:00
Is Bitcoin a Good Investment for Building Wealth?
A real wealth-building asset can grow in value over many years on end throughout all kinds of different economic and market conditions. Graded on that rubric, Bitcoin (CRYPTO: BTC) fails several of the conventional tests, as it has no dividends, no earnings, and plenty of volatility.Yet the case for owning some as a wealth-building instrument has never been stronger. And the coming years will likely see it become an even more mainstream asset. So, is the coin a good wealth-builder after all?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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