|
10.02.2026 02:00:00
Is Bitcoin a No-Brainer Buy at Less Than $75,000?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) hasn't proven to be much of a safe-haven asset this year. It's down around 20% since the start of 2026, as investors have been turning to gold and silver as ways to hedge their risk. The cryptocurrency has recently hit a new 52-week low of just over $60,000.Back in April of last year, when the market was concerned about reciprocal tariffs weighing on the economy, Bitcoin reached lows of around $75,000, and ended up roaring back. Is the world's top cryptocurrency a no-brainer buy while it remains below that threshold?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1914
|
0,0098
|
|
0,83
|Japanischer Yen
|
185,72
|
-0,2600
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,87
|
0,0013
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9136
|
-0,0036
|
|
-0,39
|Hongkong-Dollar
|
9,3113
|
0,0800
|
|
0,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.