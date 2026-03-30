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30.03.2026 22:39:38
Is Bitcoin Bottoming Out?
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1465
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|Japanischer Yen
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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8,983
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