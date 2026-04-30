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Geändert am: 30.04.2026 23:07:16

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün

Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gab am Donnerstag nach.

Der ATX blieb nach einem negtiven Start letztlich in rotem Terrain und schloss 0,67 Prozent schwächer bei 5.794,70 Punkten.

Schwach aufgenommene Quartalszahlen der Erste Group haben den ATX in Schach gehalten. Die Erste Group hat nach der erstmaligen Konsolidierung der Erste Bank Polska einen höheren Gewinn geschrieben. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um gut 18 Prozent auf 879 Mio. Euro und übertraf damit die Konsensschätzungen. Die Analysten von Barclays monierten jedoch das schwächer als erwartet ausgefallene Zinsergebnis.

Neben der laufenden Berichtssaison rücken auch die Notenbanken in den Mittelpunkt. Auf die Entscheidung der Fed folgt nun die EZB: Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet unverändert gelassen, während die Inflation in den USA weiter an Bedeutung gewinnt. Am Donnerstagnachmittag hat dann auch die Europäische Zentralbank ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag deutlich fester.

Der DAX konnte seine frühen Verluste abschütteln und im Handelsverlauf deutlich in die Gewinnzone klettern. Somit ging er schlussendlich 1,41 Prozent stärker bei 24.292,38 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von einer schwächeren Eröffnung erholt und im Zuge fallender Ölpreisen merklich zugelegt. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche standen neben den Bilanzen wichtiger US-Technologiekonzerne und einer Fülle an Zahlen deutscher Unternehmen auch die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

Grund für die DAX-Erholung war, dass die Ölpreise von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, abgelehnt hatte, stieg Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni am Morgen bis auf 126,41 US-Dollar. Danach bröckelte der Preis aber stetig ab.

Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Volkswirte erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird, wenn ihr mehr Daten vorliegen, um die Folgen des Nahost-Kriegs zu beurteilen. Auch die Bank of England entschied sich für unveränderte Zinsen. Am Vorabend hatte zudem die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nicht angetastet.

Die Quartalsergebnisse von Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und QUALCOMM am Mittwochabend hätten die Investoren nicht vollends zufriedengestellt, erklärte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht mit dem iPhone-Produzenten Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der "Glorreichen Sieben" seine Quartalsbilanz.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquelle: wienerborse.at
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Aluminiumpreis 3 475,52 -61,74 -1,75
Baumwolle 0,80 -0,30
Bleipreis 1 937,10 -16,30 -0,83
Dieselpreis Benzin 2,20 0,02 0,78
EEX Strompreis Phelix DE 97,10 0,05 0,05
Erdgaspreis - Natural Gas 2,80 0,03 1,01
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 567,81 -54,79 -1,19
Haferpreis 3,19 -0,10 -2,89
Heizölpreis 108,05 -1,32 -1,21
Holzpreis 571,00 -
Kaffeepreis 3,00 -0,01 -0,47
Kakaopreis 2 610,00 -
Kohlepreis 106,55 -2,70 -2,47
Kupferpreis 13 015,40 23,75 0,18
Lebendrindpreis 2,58 0,02 0,62
Mageres Schwein Preis 0,93 -0,02 -1,74
Maispreis 4,65 0,05
Mastrindpreis 3,74 0,01 0,40
Milchpreis 17,22 0,03 0,17
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Nickelpreis 19 260,00 -4,00 -0,02
Orangensaftpreis 1,67 0,10 6,29
Palladiumpreis 1 520,00 -8,50 -0,56
Palmölpreis 4 503,00 4,00 0,09
Platinpreis 1 969,00 -20,50 -1,03
Rapspreis 526,75 -69,75 -11,69
Reispreis 10,75 -0,05 -0,46
Silberpreis 73,22 -0,54 -0,73
Sojabohnenmehlpreis 324,00 1,70 0,53
Sojabohnenpreis 11,86 0,04 0,30
Sojabohnenölpreis 0,77 0,01 0,72
Super Benzin 2,11 0,02 0,96
Weizenpreis 191,00 -3,25 -1,67
Zinkpreis 3 362,00 31,35 0,94
Zinnpreis 49 548,50 -200,50 -0,40
Zuckerpreis 0,15 0,69
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Ölpreis (WTI) 104,92 -0,15 -0,14

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DAX 24 292,38 1,41%
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