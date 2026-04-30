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Geändert am: 30.04.2026 23:07:16
EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt gab am Donnerstag nach.
Der ATX blieb nach einem negtiven Start letztlich in rotem Terrain und schloss 0,67 Prozent schwächer bei 5.794,70 Punkten.
Schwach aufgenommene Quartalszahlen der Erste Group haben den ATX in Schach gehalten. Die Erste Group hat nach der erstmaligen Konsolidierung der Erste Bank Polska einen höheren Gewinn geschrieben. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um gut 18 Prozent auf 879 Mio. Euro und übertraf damit die Konsensschätzungen. Die Analysten von Barclays monierten jedoch das schwächer als erwartet ausgefallene Zinsergebnis.
Neben der laufenden Berichtssaison rücken auch die Notenbanken in den Mittelpunkt. Auf die Entscheidung der Fed folgt nun die EZB: Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet unverändert gelassen, während die Inflation in den USA weiter an Bedeutung gewinnt. Am Donnerstagnachmittag hat dann auch die Europäische Zentralbank ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag deutlich fester.
Der DAX konnte seine frühen Verluste abschütteln und im Handelsverlauf deutlich in die Gewinnzone klettern. Somit ging er schlussendlich 1,41 Prozent stärker bei 24.292,38 Punkten in den Feierabend.
Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von einer schwächeren Eröffnung erholt und im Zuge fallender Ölpreisen merklich zugelegt. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche standen neben den Bilanzen wichtiger US-Technologiekonzerne und einer Fülle an Zahlen deutscher Unternehmen auch die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.
Grund für die DAX-Erholung war, dass die Ölpreise von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, abgelehnt hatte, stieg Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni am Morgen bis auf 126,41 US-Dollar. Danach bröckelte der Preis aber stetig ab.
Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Volkswirte erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird, wenn ihr mehr Daten vorliegen, um die Folgen des Nahost-Kriegs zu beurteilen. Auch die Bank of England entschied sich für unveränderte Zinsen. Am Vorabend hatte zudem die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nicht angetastet.
Die Quartalsergebnisse von Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und QUALCOMM am Mittwochabend hätten die Investoren nicht vollends zufriedengestellt, erklärte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht mit dem iPhone-Produzenten Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der "Glorreichen Sieben" seine Quartalsbilanz.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|30.04.26
|22nd Century Group Inc Registered shs / Quartalszahlen
|30.04.26
|360 Security Technology Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|30.04.26
|37 Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|30.04.26
|3onedata Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|30.04.26
|5Paisa Capital Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|30.04.26
|A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen
|30.04.26
|AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|30.04.26
|ABR Holdings Ltd / Hauptversammlung
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|30.04.26
|Service Sector Output
|30.04.26
|Industrial Output Growth
|30.04.26
|Industrial Output (YoY)
|30.04.26
|Interest Rate Decision
|30.04.26
|Industrieproduktion (Jahr)
|30.04.26
|Industrieproduktion (Monat)
|30.04.26
|Large Retailer Sales
|30.04.26
|Retail Trade s.a (MoM)
|30.04.26
|Retail Trade (YoY)
|30.04.26
|Geschäftsvertrauen
|30.04.26
|Geschäftsaussichten
|30.04.26
|Exportpreisindex (Quartal)
|30.04.26
|Importpreisindex (QoQ)
|30.04.26
|NBS EMI Dienstleistungen
|30.04.26
|NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe
|30.04.26
|Private Sector Credit (MoM)
|30.04.26
|Private Sector Credit (YoY)
|30.04.26
|Arbeitslosenquote
|30.04.26
|RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
|30.04.26
|Consumer Confidence Index
|30.04.26
|Gross Domestic Product (YoY)
|30.04.26
|Housing Starts (YoY)
|30.04.26
|Annualized Housing Starts
|30.04.26
|Construction Orders (YoY)
|30.04.26
|Consumer Spending (MoM)
|30.04.26
|Gross Domestic Product (QoQ)
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|Importpreisindex (Monat)
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|Einzelhandelsumsätze (Monat)
|30.04.26
|Unemployment Rate
|30.04.26
|Private Sector Credit
|30.04.26
|Retail Sales (YoY)
|30.04.26
|M3 Money Supply (YoY)
|30.04.26
|Import Price Index (YoY)
|30.04.26
|Registered Unemployment n.s.a
|30.04.26
|Trade Balance
|30.04.26
|Gross Domestic Product (YoY)
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|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
|30.04.26
|Producer Prices (MoM)
|30.04.26
|Nonfarm Payrolls (QoQ)
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|Consumer Price Index (EU norm) (YoY)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|30.04.26
|Leistungsbilanz
|30.04.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|30.04.26
|Index der privaten Investitionen
|30.04.26
|Gross Domestic Product (YoY)
|30.04.26
|Producer Price Index (YoY)
|30.04.26
|KOF Leading Indicator
|30.04.26
|Trade Balance
|30.04.26
|Trade Balance
|30.04.26
|Private Consumption Index
|30.04.26
|Gross Domestic Product - Estimated (YoY)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich)
|30.04.26
|Gross Domestic Product n.s.a (YoY)
|30.04.26
|Veränderung der Arbeitslosigkeit
|30.04.26
|Arbeitslosenquote s.a.
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr)
|30.04.26
|Registered Unemployment s.a
|30.04.26
|Current Account Balance
|30.04.26
|Gross Domestic Product (QoQ)
|30.04.26
|Foreign Arrivals
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|30.04.26
|Unemployment
|30.04.26
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|30.04.26
|Gross Domestic Product (YoY)
|30.04.26
|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|30.04.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
|30.04.26
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
|30.04.26
|Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
|30.04.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
|30.04.26
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (MoM)
|30.04.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|30.04.26
|Producer Price Index (YoY)
|30.04.26
|Arbeitslosenquote
|30.04.26
|Consumer Price Index (EU Norm) (MoM)
|30.04.26
|Gross Domestic Product s.a. (QoQ)
|30.04.26
|Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM)
|30.04.26
|Retail Sales (YoY)
|30.04.26
|Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
|30.04.26
|Producer Price Index (YoY)
|30.04.26
|Industrial Production (MoM)
|30.04.26
|BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
|30.04.26
|BoE Zinssatzentscheidung
|30.04.26
|BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
|30.04.26
|BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
|30.04.26
|Sitzungsprotokoll der BoE
|30.04.26
|BoE Monetary Policy Summary
|30.04.26
|BoE Monetary Policy Report
|30.04.26
|BoE Gouverneur Bailey Rede
|30.04.26
|Primary Budget Surplus
|30.04.26
|Nominal Budget Balance
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|30.04.26
|Trade Balance (in Rands)
|30.04.26
|Unemployment Rate
|30.04.26
|Gross Domestic Product (QoQ)
|30.04.26
|EZB-Hauptrefinanzierungsgeschäfte-Zinssatz
|30.04.26
|EZB-Zinssatz für die Einlagefazilität
|30.04.26
|ECB Monetary Policy Statement
|30.04.26
|Bruttoinlandsprodukt Preisindex
|30.04.26
|Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|30.04.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
|30.04.26
|Privatausgaben
|30.04.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|30.04.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|30.04.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
|30.04.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|30.04.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|30.04.26
|Employment Cost Index
|30.04.26
|Gross Domestic Product (MoM)
|30.04.26
|Core Personal Consumption Expenditures (QoQ)
|30.04.26
|Initial Jobless Claims 4-week average
|30.04.26
|Gross Domestic Product Annualized
|30.04.26
|Personal Income (MoM)
|30.04.26
|Pressekonferenz der EZB
|30.04.26
|Central Bank Reserves $
|30.04.26
|Industrial Production (YoY)
|30.04.26
|Chicago EMI
|30.04.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Nationale Arbeitslosenquote
|30.04.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Zinssatzentscheidung
|30.04.26
|Maifeiertag
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Tag der Arbeit
|30.04.26
|Haushaltsbilanz, Pesos
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 475,52
|-61,74
|-1,75
|Baumwolle
|0,80
|-0,30
|Bleipreis
|1 937,10
|-16,30
|-0,83
|Dieselpreis Benzin
|2,20
|0,02
|0,78
|EEX Strompreis Phelix DE
|97,10
|0,05
|0,05
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2,80
|0,03
|1,01
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 567,81
|-54,79
|-1,19
|Haferpreis
|3,19
|-0,10
|-2,89
|Heizölpreis
|108,05
|-1,32
|-1,21
|Holzpreis
|571,00
|-
|Kaffeepreis
|3,00
|-0,01
|-0,47
|Kakaopreis
|2 610,00
|-
|Kohlepreis
|106,55
|-2,70
|-2,47
|Kupferpreis
|13 015,40
|23,75
|0,18
|Lebendrindpreis
|2,58
|0,02
|0,62
|Mageres Schwein Preis
|0,93
|-0,02
|-1,74
|Maispreis
|4,65
|0,05
|Mastrindpreis
|3,74
|0,01
|0,40
|Milchpreis
|17,22
|0,03
|0,17
|Naphthapreis (European)
|936,23
|0,09
|0,01
|Nickelpreis
|19 260,00
|-4,00
|-0,02
|Orangensaftpreis
|1,67
|0,10
|6,29
|Palladiumpreis
|1 520,00
|-8,50
|-0,56
|Palmölpreis
|4 503,00
|4,00
|0,09
|Platinpreis
|1 969,00
|-20,50
|-1,03
|Rapspreis
|526,75
|-69,75
|-11,69
|Reispreis
|10,75
|-0,05
|-0,46
|Silberpreis
|73,22
|-0,54
|-0,73
|Sojabohnenmehlpreis
|324,00
|1,70
|0,53
|Sojabohnenpreis
|11,86
|0,04
|0,30
|Sojabohnenölpreis
|0,77
|0,01
|0,72
|Super Benzin
|2,11
|0,02
|0,96
|Weizenpreis
|191,00
|-3,25
|-1,67
|Zinkpreis
|3 362,00
|31,35
|0,94
|Zinnpreis
|49 548,50
|-200,50
|-0,40
|Zuckerpreis
|0,15
|0,69
|Ölpreis (Brent)
|111,18
|-2,91
|-2,55
|Ölpreis (WTI)
|104,92
|-0,15
|-0,14
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 292,38
|1,41%
|Dow Jones
|49 652,14
|1,62%
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|1,02%
|NIKKEI 225
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|0,38%
|Hang Seng
|26 111,84
|1,68%
|ATX
|5 794,70
|-0,67%
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|0,71%