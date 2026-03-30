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30.03.2026 19:57:14
Is Bitcoin Entering Final Accumulation Window Of This Cycle?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1459
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|Japanischer Yen
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183,03
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-1,2900
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|Britische Pfund
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0,8694
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0,0023
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0,27
|Schweizer Franken
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0,9165
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-0,36
|Hongkong-Dollar
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8,9798
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-0,0296
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-0,33
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