|
08.03.2026 11:04:00
Is Bitcoin Going to $0?
After hitting a lifetime high of roughly $126,200 per token last year, the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) has seen a dramatic downward swing. Priced at roughly $69,400 per token as of this writing, the market-leading cryptocurrency is down 22% across 2026's trading and 45% from its lifetime high. Amid these pressures, discussion about whether Bitcoin could actually be heading to a price of $0 per token has picked up again. Could this actually happen?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1619
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,284
|
0,3940
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8662
|
-0,0034
|
|
-0,39
|Schweizer Franken
|
0,9011
|
-0,0056
|
|
-0,62
|Hongkong-Dollar
|
9,0874
|
0,0122
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.