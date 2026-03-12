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12.03.2026 14:53:42
Is Bitcoin Heading To $40,000? Analyst Warns Potential Weakness Into April
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Hongkong-Dollar
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