12.04.2026 17:51:00

Is Strategy's Bitcoin Bet Brilliant, or Reckless?

Usually, the playbook for when an asset drops 46% from its peak is to stop buying it. Strategy (NASDAQ: MSTR) -- formerly known as MicroStrategy -- missed that memo, and the company now holds 766,970 Bitcoin (CRYPTO: BTC) after purchasing another 4,871 BTC in the first week of April alone, despite the cryptocurrency's price of $68,536 being far below the $126,000 all-time high it reached last October.What makes this behavior especially notable is that practically every other company that tried to copy Strategy's approach with buying Bitcoin has either slowed to a crawl or started selling. So is Strategy's stubbornness a result of its visionary understanding of the asset, or is it just making a reckless miscalculation with how it expects Bitcoin to perform?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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