Ist die Korrektur beendet und steht der Kryptomarkt kurz vor dem Ausbruch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen ging es am Kryptomarkt sehr durchwachsen einher. In einem Moment geht es für den Kryptomarkt deutlich in Richtung Norden, in anderem stehen die meisten Kryptowährungen zweistellig im Minus. Doch wie könnte es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weitergehen? Steht der Kryptomarkt möglicherweise kurz vor dem Ausbruch? Diese und viele weitere Fragen klären wir in diesem Beitrag!

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Der Kryptomarkt mit Turbulenzen – Alle Einzelheiten im Überblick

In den letzten Tagen ging es für die meisten Kryptowährungen am Kryptomarkt stark auf und ab. Blick man beispielsweise auf den Bitcoin, dann steht er auf der Basis von einem Tag bei 1,59 Prozent Kursgewinn. Damit konnten die Verluste der letzten Woche zum Teil wieder aufgefangen werden, welche damit noch bei Minus 3,95 Prozent liegen. Auf der Monatsbasis kann hingegen mit 17,26 Prozent ein deutlicher Kursgewinn verzeichnet werden. Damit steht der Bitcoin nicht alleine da, denn nahezu alle Altcoins und genauso viele kleinere Kryptowährungen haben einen ähnlichen Verlauf hinter sich. Doch woran liegt es, dass es derzeit so turbulent am Kryptomarkt zugeht?

Mit dem zugespitzten Konflikt im Nahen Osten, insbesondere nach dem Angriff des Irans auf Israel, ist der Kryptmarkt in eine verlustreiche Phase verfallen. In Teilen haben Kryptowährungen innerhalb von nur kürzester Zeit im zweistelligen Prozentbereich an Wert verloren. Die Anleger am Kryptomarkt reagierten entsprechend verunsichert, was sich allerdings nicht nur am Kryptomarkt zeigte, sondern genauso am traditionellen Finanzmarkt. Eine Vielzahl an Aktien und Indizes verloren innerhalb von Stunden deutlich an Wert. Die Gefahr ist an aktueller Stelle allerdings noch lange nicht gebannt, denn es ist noch völlig ungewiss, wie sich die Lage entwickelt und ob sich der Konflikt weiter ausbreitet.

Sollte sich der Konflikt weiter fortsetzen und in seiner Intensität zunehmen, steigt die Gefahr, dass der Kryptomarkt eine weitere Korrektur erfährt. Ein Durchbruch der Marke von 60.000 US-Dollar beim Bitcoin oder von 2.000 US-Dollar bei Ethereum ist damit nicht unwahrscheinlich. Erst vor wenigen Stunden hat Israel angekündigt, einen weiteren Angriff auf den Iran in Betracht zu ziehen. Auch die USA könnten sich in den Konflikt weiter einmischen. Doch der scheidende US-Präsident Joe Biden hält einen diplomatischen Ausweg für möglich, um den Konflikt nicht weiter auszuweiten.

Wie könnte es jetzt weitergehen am Kryptomarkt?

Auch wenn der Konflikt im Nahen Osten aktuell das Geschehen an den Finanzmärkten maßgeblich bestimmt, gibt es eine Vielzahl an positiven Signalen, die den Kryptomarkt zum positiven beeinflussen können. Eines der positiven Signale ist die Zinswende, in Verbindung mit einer sinkenden Inflationsrate, in den USA und genauso in Europa. In den kommenden Monaten ist demnach mit weiteren Senkungen des Leitzinses zu rechnen, die sich aller Voraussicht nach positiv auf die Kursentwicklungen am Kryptomarkt auswirken werden. Daran knüpft unmittelbar die Spot-ETFs an, die zunehmend an Nachfrage gewinnen und damit den Wert von Kryptowährungen und den gesamten Kryptomarkt langfristig fördern können, in seiner Kursentwicklung. Die kommenden Wochen werden damit sehr entscheidend sein.

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Der Presale von Pepe Unchained als Investmentalternative

Einer der Gewinner der letzten Stunden und Tage ist ohne Zweifel PEPE Unchained ($PEPU). Doch warum ist dem so? Das besondere bei dem $PEPU-Token ist, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, sondern derzeit noch ausschließlich im Presale gekauft werden kann. Doch der Vorverkauf schreitet rasant voran, denn erst vor wenigen Stunden konnte die Marke von 17,7 Millionen US-Dollar durchbrochen werden. Solch eine eingeworbene Summe während des Presales zeigt auf der anderen Seite auch, wie beliebt der Meme-Coin bereits jetzt schon in der Community ist. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, die bereits in den letzten Monaten eine breite und starke Community hinter sich vereinen konnte. Einige Mitglieder der Community sehen den $PEPU-Token bereits als ein wahres Sammlerstück an.

Bei einem klassischen Meme-Coin soll es bei PEPE Unchained allerdings nicht bleiben, denn es steht ebenso im Fokus, ein eigenes Krypto-Ökosystem auf den Weg zu bringen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Darüber hinaus steht den Käufern der $PEPU-Tokens die Möglichkeit offen, diese in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive vermehren zu können. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn bereits in den nächsten Stunden wird der Preis für einen Meme-Coin ein weiteres Mal ansteigen. Derzeit ist ein $PEPU-Token noch für 0,00993 US-Dollar erhältlich.

Hier gehts zur Website von PEPE Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.