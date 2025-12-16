Katalysator Trump? Fed-Chef-Ernennung könnte Bitcoin-Kurs befeuern

Neuer Fed-Chef voraus 16.12.2025 03:47:46

US-Präsident Donald Trump will den neuen Chef der Federal Reserve womöglich noch vor den Weihnachtsfeiertagen bekanntgeben. Was das für den Bitcoin-Kurs bedeuten könnte.

• Bekanntmachung eines möglichen neuen Fed-Chefs
• Anstehende Fed-Chef Ernennung treibt Bitcoin-Kurs nach oben
• Fed soll einem Experten zufolge mehr in den Hintergrund treten

Ende November stieg der Bitcoin-Kurs auf über 91.000 US-Dollar. Grund dafür sei die Hoffnung, dass der US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten einen neuen moderateren Chef der Federal Reserve ernennen werde. Laut Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, bestünde eine gute Chance, dass Trump seine Entscheidung noch vor den Weihnachtsfeiertagen bekannt geben würde. Wie Bessent gegenüber CNBC erwähnte, gehe der Auswahlprozess gut voran.

Laut Trumps eigener Aussage habe er seine Entscheidung bereits getroffen, berichtet derweil dpa.

Auswirkungen auf den Markt

Der Vertrag des noch amtierenden Fed-Chef Powell endet im Mai 2026. Die Märkte stellen sich zunehmend auf die Möglichkeit ein, dass durch die Ernennung eines moderateren Nachfolgers, die Hoffnung auf frühere oder tiefere Zinssenkungen steigen wird, so Yahoo Finance.

Mögliche Auswirkungen der Fed-Chef Ernennung auf den Bitcoin

US-Finanzminister Bessent meinte gegenüber CNBC, die Fed solle sich, wie früher, im Hintergrund halten, nach außen beruhigend wirken und die Interessen der US-Amerikaner vertreten. Durch die jüngste Stabilität des Bitcoins um die hohen 80.000 US-Dollar hatte sich bereits eine leichte Verbesserung der Risikostimmung abgezeichnet. Die Kommentare der Fed haben sich leicht in Richtung einer Lockerung verschoben, wobei mehr Beamte die Bereitschaft signalisieren, Zinssenkungen zu unterstützen. Investoren beobachten nun die anstehenden US-Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den ADP-Arbeitsmarktbericht auf Hinweise darauf, wie schnell die Fed in der Lage sein könnte, eine Kehrtwende hinzulegen, so Yahoo Finance weiter.

Die bereits erwartete Senkung des US-Leitzins durch die Fed ist am 10. Dezember 2025 eingetreten, wodurch er jetzt auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent heruntergesetzt wurde.

Aus einem Bericht von Bitcoin.com geht hervor, dass eine Zinssenkung und die Bestätigung eines Trump nahestehenden neuen Fed-Chefs womöglich den Impuls bieten könnten, den der Bitcoin benötigt, um eine Rally an den Feiertagen auszulösen.

Durch die Zinssenkung würden risikobehaftete Anlagemöglichkeiten wie der Bitcoin angestoßen, so das Portal weiter. Außerdem hebt Bitcoin.com hervor, dass es die Hoffnung gebe, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende auf 100.000 US-Dollar steigen werde.

Redaktion finanzen.at

Bitcoin-Absturz analysiert: Experte sieht Zusammenhang mit Trumps politischem Einfluss
Delphi Digital: Auf diese Weise lassen sich Krypto-YouTube-Kanäle fürs Markttiming nutzen
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
