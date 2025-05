Kaufsignal: "Bitcoin Aging Chart" könnte Vorbote für massiven Bitcoin-Anstieg in 2025 sein

• Bitcoin in jüngster Vergangenheit mit hoher Volatilität• Experten bleiben positiv• Neues Prognosemodell sendet ebenfalls bullishe Signale

Bitcoin: Jüngste Volatilität im Blick

Der Bitcoin zeigte sich im bisherigen Jahresverlauf äußerst volatil: Nach einem Rekordhoch von 109.114,88 US-Dollar am 20. Januar - dem Tag von Donald Trumps Amtseinführung - rutschte der Kurs zeitweise auf etwa 76.000 US-Dollar ab. Mittlerweile hat sich die Kryptowährung jedoch wieder erholt und notiert zuletzt wieder über der 100.000 US-Dollar-Marke (Stand: 09.05.2025). Dabei sind die Gründe für die Kursbewegungen der Kryptowährung unterschiedlich. Während der Bitcoin zu Trumps Amtseinführung auf sein Rekordhoch stieg, weil der US-Präsident sich in seinem Wahlkampf und darüber hinaus häufiger wohlwollend gegenüber digitalen Währungen gezeigt hat, drückte die teils trübe Stimmung am Aktienmarkt im weiteren Jahresverlauf auch den Bitcoin und andere Kryptowährungen. Das jüngste Bitcoin-Halving hatte hingegen wohl weniger Auswirkungen auf den Kurs, als die zuvor. Bislang galt es noch als verlässlicher Auslöser für deutliche Kursanstiege. Rückblickend verzeichnete die Kryptowährung nach den bisherigen drei Halvings jeweils kräftige Zugewinne bis zu 7.000 Prozent. Seit dem jüngsten Halving am 19. April 2024 fällt die Entwicklung hingegen erheblich verhaltener aus.

Analysten weiterhin positiv

Mehrere Experten und Analysten zeigen sich derzeit jedoch ausgesprochen optimistisch für die weitere Kursentwicklung von Bitcoin.

Die britische Großbank Standard Chartered rechnet laut Digital-Asset-Stratege Geoff Kendrick bereits im zweiten Quartal 2025 mit einem neuen Allzeithoch für Bitcoin. Als Haupttreiber gilt eine strategische Kapitalumschichtung weg von US-Vermögenswerten.

Auch BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes sieht im niedrigeren Preisniveau eine potenzielle Kaufgelegenheit. Seiner Einschätzung nach könnte der Bitcoin - beflügelt durch geopolitische Unsicherheiten wie den Handelskonflikt - auf bis zu 200.000 US-Dollar steigen. Wer jetzt einsteigt, könnte seiner Meinung nach letztmals um die Marke von 100.000 US-Dollar kaufen.

Noch optimistischer äußert sich Cardano-Gründer Charles Hoskinson: Er sieht den Bitcoin bis spätestens 2026 bei einem Kurs von 250.000 US-Dollar. Trotz der derzeitigen Entfernung von diesem Ziel hält er das Szenario angesichts der langfristigen Entwicklung für realistisch.

Auch Sean Farrell von Fundstrat, der für seine treffsicheren Bitcoin-Prognosen bekannt ist, bleibt bei seiner bullischen Haltung. Nachdem er vergangene Kursziele nahezu punktgenau vorhergesagt hatte, rechnet er aktuell mit einem Anstieg auf 175.000 US-Dollar.

Bitcoin Aging Chart deutet auf Preisrally hin

Neben optimistischen Experten deutet jedoch auch eine Chartanalyse auf eine weitere Bitcoin-Preisrally hin. Das neue Prognosemodell deutet laut Cointelegraph darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs im Jahr 2025 auf über 350.000 US-Dollar steigen könnte. Die Analyse basiere dabei auf einem logarithmischen Diagramm, das seit 2011 die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin abbildet. Laut Sina, Mitbegründer von 21st Capital, ergebe sich dabei eine lineare Beziehung zwischen dem Alter von Bitcoin und seinem Preiswachstum. "Bitcoin ist historisch mit jedem 40-prozentigen Anstieg seines Alters um das Sechsfache gewachsen. Es geht nicht um das Kalenderjahr, sondern um das Alter", schrieb er in einem Beitrag auf X.

Bitcoin has historically grown 6x with every 40% increase in its age.



It's not about the calendar year-it's about age. pic.twitter.com/Ivvv84YXir - Sina ???? 21st Capital (@Sina_21st) April 29, 2025

Für das Jahr 2025, wenn Bitcoin etwa 16 Jahre alt ist, ergibt sich laut dieser Logik ein Kursziel von rund 351.000 US-Dollar. Frühere Prognosen des Modells lagen teils über oder unter dem tatsächlichen Kursverlauf, was unter anderem auf externe Einflüsse wie das Krypto-Verbot in China 2021 oder Zinserhöhungen im Jahr 2022 zurückgeführt wird. Dennoch zeige das Modell eine bemerkenswerte Stabilität in der langfristigen Betrachtung und werde als robust gegenüber Marktvolatilität und regulatorischem Druck eingeschätzt.

Redaktion finanzen.at

