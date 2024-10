Kryptobranche zwischen Sponsoring und Skandalen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Jahren war die Kryptobranche diejenige, in der Skandale förmlich auf der Tagesordnung standen. Von der Veruntreuung von Kundengeldern in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar, bis hin zu großen Sicherheitslücken, die zu großen Hackerangriffen geführt haben, war faktisch alles dabei. Doch nun kämpft die Branche um Reputation und steigt zunehmend in das Sponsoring ein. England rückt dabei ganz besonders in den Fokus der Krypto-Firmen. Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

Groß angelegtes Sponsoring in England

Blickt man auf die letzten Monate, dann zeichnet sich ein Trend besonders ab: das zunehmende Sponsoring von Krypto-Unternehmen. Im Fokus steht dabei England bzw. die Premier League, denn in der aktuellen Saison sind bereits rund 129 Millionen Pfund geflossen und damit so viel, wie noch nie zuvor. Ein Beispiel dafür ist die Kryptobörse Kraken, die den Fußballclub Tottenham Hotspurs sponsert. Daran knüpft unmittelbar die Handelsplattform OKX an, welche sich bei Manchester City engagiert. Doch das scheint erst der Anfang zu sein, denn eine Vielzahl an weiteren Verträgen könnte im Saisonverlauf hinzukommen, wie bereits Bloomberg prognostiziert. Doch was ist der Hintergrund des groß angelegten Engagements?

Im Zentrum der Krypto-Offensive steht die Steigerung der Glaubwürdigkeit, die durch die Vielzahl an Skandalen und genauso Kursstürzen in den letzten Jahren deutlich gelitten hat. Der Fußball kann an dieser Stelle deutlich dazu beitragen, denn insbesondere die englischen Clubs besitzen eine große Beliebtheit, weit über die Grenzen von England hinaus. Damit einher geht ein breites Publikum, besonders durch die internationalen Wettbewerbe, bei denen die Vereine der Premier League regelmäßig zu den Top-Performern gehören. Darüber hinaus ist auch die USA und Asien einer der Hauptmärkte, in denen mehrere Millionen Menschen angesprochen werden. Das Sponsoring gilt damit im Verhältnis zur Reichweite als besonders kosteneffizient.

Krypto-Unternehmen werben in Deutschland

Nicht nur die Fußballvereine der Premier League profitieren von den gut gefüllten Kassen der Krypto-Unternehmen. Auch in Deutschland läuft das Sponsoring an, beispielsweise beim bekanntesten Club Deutschlands, dem FC Bayern München. Erst Anfang des Jahres wurde die Partnerschaft offiziell bestätigt und ist gleichzeitig auf mehrere Jahre ausgelegt. Damit einher geht Werbung in der heimischen Allianz Arena, die dadurch in einer Vielzahl an Ländern ausgestrahlt wird, vor einem Millionen-Publikum. Auch RB Leipzig profitiert von Krypto-Geldern, analog die Tottenham Hotspurs, von der Kryptobörse Kraken aus den USA. Eine Information über die genaue Höhe der Sponsorengelder ist allerdings nicht öffentlich.

Jetzt in Kryptowährungen investieren?

Mit dem zunehmenden Sponsoring der Krypto-Unternehmen ist davon auszugehen, dass langfristig das Volumen bzw. die investierten Gelder ansteigen werden. Dabei gilt es anzufügen, dass eine Vielzahl an Menschen angesprochen wird, die noch nie in der Vergangenheit in Kryptowährungen investiert haben. Darüber hinaus zählen Fußballfans als investierfreudig und solvenst, wie sich in der Vergangenheit bereits an vielen Stellen gezeigt hat. Neben dem Sponsoring sprechen derzeit mehrere Faktoren für einen weiteren Anstieg der Kryptowährungen, insbesondere die aktuelle Phase der Zinssenkungen, welche sich über die kommenden Monate aller Voraussicht nach fortsetzen wird.

