Kryptokurse aktuell: Bitcoin in Grün, Ethereum sackt ab

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:09 um 1,55 Prozent auf 87.718,20 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 86.383,33 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,5 Prozent auf 11,67 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 1,93 Prozent auf 79,10 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 77,60 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ethereum um 0,46 Prozent auf 2.949,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.962,84 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (535,70 US-Dollar) geht es um 2,61 Prozent auf 549,67 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt Ripple am Dienstagnachmittag hinzu. Um 2,23 Prozent auf 1,939 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,897 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 4,76 Prozent auf 428,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 408,89 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:06 werden 0,3898 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:05 wurde ein Kurs von 0,2229 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2203 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:09 wurde ein Kurs von 0,2815 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2782 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 875,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (858,25 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1323 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1297 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,42 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:06 auf 129,47 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 127,67 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 12,35 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 17:04 auf 12,35 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Chainlink-Kurs um 1,02 Prozent auf 13,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,88 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Sui-Kurs 3,29 Prozent stärker bei 1,517 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,468 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.