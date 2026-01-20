Krypto-Marktbericht 20.01.2026 17:23:14

Kryptokurse am Dienstagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 2,28 Prozent auf 90.434,32 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 92.539,70 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,99 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 30,0 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 2,80 Prozent auf 68,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 70,71 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht 5,13 Prozent auf 3.022,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.185,68 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,49 Prozent auf 569,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 584,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,987 US-Dollar) geht es um 3,64 Prozent auf 1,915 US-Dollar nach unten.

Nach 623,08 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 14,02 Prozent auf 535,74 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Cardano bei 0,3580 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3702 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 1,97 Prozent auf 0,2115 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2158 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 4,52 Prozent auf 0,2977 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,3118 US-Dollar wert.

Zudem gibt Binancecoin am Dienstagnachmittag nach. Um 2,08 Prozent auf 903,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 922,62 US-Dollar.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach unten. Dogecoin verliert 3,21 Prozent auf 0,1250 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1291 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (133,41 US-Dollar) geht es um 4,25 Prozent auf 127,74 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,91 Prozent auf 12,36 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 12,73 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,82 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,88 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Sui-Kurs 3,28 Prozent schwächer bei 1,515 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,567 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Lightboxx / Shutterstock.com,AlekseyIvanov / Shutterstock.com

