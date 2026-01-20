|Krypto-Marktbericht
|
20.01.2026 17:23:14
Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 2,28 Prozent auf 90.434,32 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 92.539,70 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,99 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 30,0 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 2,80 Prozent auf 68,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 70,71 US-Dollar stand.
Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht 5,13 Prozent auf 3.022,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.185,68 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,49 Prozent auf 569,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 584,00 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,987 US-Dollar) geht es um 3,64 Prozent auf 1,915 US-Dollar nach unten.
Nach 623,08 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 14,02 Prozent auf 535,74 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird Cardano bei 0,3580 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3702 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 1,97 Prozent auf 0,2115 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2158 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 4,52 Prozent auf 0,2977 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,3118 US-Dollar wert.
Zudem gibt Binancecoin am Dienstagnachmittag nach. Um 2,08 Prozent auf 903,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 922,62 US-Dollar.
Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach unten. Dogecoin verliert 3,21 Prozent auf 0,1250 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1291 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (133,41 US-Dollar) geht es um 4,25 Prozent auf 127,74 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,91 Prozent auf 12,36 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 12,73 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,82 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,88 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Sui-Kurs 3,28 Prozent schwächer bei 1,515 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,567 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,171
|
-0,0016
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
184,87
|
-0,5500
|
|
-0,30
|Britische Pfund
|
0,8715
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9271
|
0,0011
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,1303
|
-0,0140
|
|
-0,15