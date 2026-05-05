|Krypto-Marktbericht
|
05.05.2026 09:48:20
Kryptokurse am Dienstagvormittag
Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,62 Prozent höher bei 81.114,78 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 79.823,68 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,2 Prozent aufweist und bei 10,39 EUR notiert.
Daneben wertet Litecoin um 09:40 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 55,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 54,93 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 1,77 Prozent auf 2.387,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.346,14 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,58 Prozent auf 446,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 443,59 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ripple um 1,22 Prozent auf 1,409 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,392 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben steigt Monero um 0,80 Prozent auf 409,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 405,92 US-Dollar.
Zudem gewinnt Cardano am Dienstagvormittag hinzu. Um 2,96 Prozent auf 0,2572 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2499 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1574 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1593 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3405 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3411 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 628,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (622,67 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1102 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1117 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (84,09 US-Dollar) geht es um 1,11 Prozent auf 85,02 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt Avalanche am Dienstagvormittag hinzu. Um 2,17 Prozent auf 9,367 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,168 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 09:40 auf. Es geht 2,79 Prozent auf 9,614 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,353 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Sui-Kurs um 2,21 Prozent auf 0,9496 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,9291 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1703
|
0,0013
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
184,5825
|
0,7925
|
|
0,43
|Britische Pfund
|
0,863
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,1713
|
0,0149
|
|
0,16
