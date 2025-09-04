04.09.2025 12:43:06

Kryptokurse am Donnerstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,64 Prozent auf 111.007,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 111.720,68 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 70,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -1,45 Prozent auf 111,32 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 112,95 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,82 Prozent auf 4.415,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 4.451,86 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -2,56 Prozent auf 587,76 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 603,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,843 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,845 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 24,00 US-Dollar am Vortag auf 23,58 US-Dollar nach unten (-1,77 Prozent).

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 272,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 270,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der NEO-Kurs -2,21 Prozent schwächer bei 6,449 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,595 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1853 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1886 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagmittag nach. Um -1,71 Prozent auf 0,8223 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8367 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3623 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,3594 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0023 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0054 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

