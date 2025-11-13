Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Um 17:10 ist Bitcoin 101.359,47 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag -0,18 Prozent niedriger als am Vortag (101.547,10 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 13,77 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,4 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 2,22 Prozent auf 99,69 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 97,52 US-Dollar wert.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,43 Prozent auf 3.396,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.410,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,58 Prozent auf 520,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 506,96 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,20 Prozent auf 2,436 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,384 US-Dollar.

Daneben wertet Dash um 17:11 ab. Es geht -0,08 Prozent auf 67,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 67,41 US-Dollar stand.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,80 Prozent auf 379,53 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 386,46 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 0,39 Prozent auf 5,005 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 4,986 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1416 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5451 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,5531 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2772 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0066 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.