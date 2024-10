Kryptokurse am Freitagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 1,40 Prozent auf 61.074,71 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 60.232,83 US-Dollar.

Nach 322,34 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um 0,73 Prozent auf 324,68 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.416,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.382,22 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,43 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,59 Prozent auf 65,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 64,19 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,64 Prozent auf 0,5385 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 0,5298 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 2,42 Prozent auf 0,3468 US-Dollar, nach 0,3386 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um -0,42 Prozent auf 152,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 153,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Freitagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1202 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1173 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0917 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0899 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0176 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Dash-Kurs um 2,87 Prozent auf 23,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 22,91 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt NEO am Freitagmittag hinzu. Um 2,65 Prozent auf 10,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 10,14 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at