Krypto-Marktbericht 21.07.2026 12:43:06

Kryptokurse am Mittag

Kryptokurse am Mittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Um 12:26 ist Bitcoin 66.325,55 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 1,72 Prozent höher als am Vortag (66.325,55 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 8,69 EUR beträgt die Performance seit Auflage -5,7 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 47,30 US-Dollar am Vortag auf 47,42 US-Dollar nach oben (0,25 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,12 Prozent auf 1.942,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.901,85 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 224,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (220,14 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,83 Prozent.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 1,85 Prozent stärker bei 1,132 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,112 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 345,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1698 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1747 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1925 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3265 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3266 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 578,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (570,36 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0735 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 78,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,68 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Avalanche-Kurs 1,15 Prozent stärker bei 6,648 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,573 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,68 Prozent auf 8,717 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,573 US-Dollar wert.

Nach 0,7632 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagmittag um 1,21 Prozent auf 0,7724 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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