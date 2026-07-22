Augen auf die Berichtssaison: ATX könnte behauptet starten -- DAX vor höherem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt steht vor einem behaupteten Start. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. An den Märkten in Fernost sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt konnte am Dienstag deutliche Gewinne verbuchen.

Der ATX hatte am Vortag 1,79 Prozent höher bei 6.511,24 Punkten geschlossen.

Der österreichische Leitindex steuert auf einen freundlichen bis behaupteten Handelsstart zu. Bereits am Dienstag zeigte sich die Wiener Börse von ihrer starken Seite. Angetrieben wird die positive Stimmung am Markt vor allem durch den anhaltenden Aufwind im globalen Technologie- und Halbleitersektor sowie die Erholung an den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen. Innerhalb des ATX sticht weiterhin der Leiterplattenhersteller AT&S hervor, der nach einem deutlichen Kurssprung von rund zwölf Prozent am Vortag im Fokus der Anleger bleibt. Ebenfalls Stütze für den Gesamtindex bieten die großen Bankenwerte, die von der soliden Entwicklung im Finanzsektor profitieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte solide in den Mittwochshandel einsteigen.

Der DAX konnte am Vortag 0,66 Prozent auf 25.011,35 Punkte zulegen und somit über der wichtigen 25.000er-Marke schließen.

Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der DAX am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen.

An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse.

Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

WALL STREET

Am Dienstag ging es an den US-Börsen nach oben.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 52.223,93 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,29 Prozent auf 25.837,21 Zähler.

Am Dienstag ging es an den US-Börsen vor allem mit den Aktien der Halbleiterbranche teils kräftig nach oben. Ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will, trieb die Kurse an. Weniger ausgeprägt war der Aufwärtsdrang ausserhalb des Technologiesektors.

ASIEN

In Fernost notieren die Märkte zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Nikkei 225 legt zeitweise 0,02 Prozent auf 66.248,71 Indexpunkte zu und gibt damit eine grossen Teil seiner Tagesgewinne ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt stellenweise 0,50 Prozent auf 3.883,58 Zähler.

In Hongkong sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,07 Prozent auf 24.923,77 Punkte nach.

Asiens Aktienmärkte verzeichnen am Mittwoch teilweise Gewinne. Die Märkte folgen damit der Erholung an der Wall Street vom Vorabend. Anleger schüttelten die Sorgen über weiter steigende Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vorerst ab. Treibende Kraft war vor allem der Optimismus im Technologiesektor.

Der Markt blickt nun gespannt auf die anstehenden Zahlen der US-Schwergewichte Alphabet und Tesla. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser dafür, wie nachhaltig die Ausgaben für KI, Cloud-Dienste und Unternehmensinvestitionen tatsächlich sind.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX