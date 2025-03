Kryptokurse am Mittwochnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 0,88 Prozent auf 88.054,00 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 87.285,05 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 20,97 Prozent auf 387,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 320,27 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2.180,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.173,46 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 102,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,458 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 2,456 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,9400 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,03 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 224,14 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 224,21 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird IOTA bei 0,2153 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2099 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0053 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0053 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2953 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,2982 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0195 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Dash-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 24,19 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt NEO um 2,25 Prozent auf 8,954 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,758 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at