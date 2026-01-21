|Krypto-Marktbericht
|
21.01.2026 17:23:14
Kryptokurse am Mittwochnachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:10 1,58 Prozent auf 89.727,85 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 88.328,82 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 29,6 Prozent.
Zudem legt Litecoin zu. Um 2,75 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 68,90 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 67,06 US-Dollar wert war.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 1,72 Prozent auf 2.985,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.934,73 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,95 Prozent auf 589,51 US-Dollar, nach 572,60 US-Dollar am Vortag.
Zudem legt Ripple zu. Um 3,35 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,951 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,888 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,15 Prozent auf 514,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 503,52 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3506 US-Dollar) geht es um 2,79 Prozent auf 0,3603 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2141 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2070 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2990 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 884,59 US-Dollar am Vortag auf 888,82 US-Dollar nach oben (0,48 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 2,03 Prozent auf 0,1257 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1232 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Solana-Kurs 3,07 Prozent stärker bei 129,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 125,68 US-Dollar.
Zudem gewinnt Avalanche am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,17 Prozent auf 12,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 12,09 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,13 Prozent auf 12,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,12 US-Dollar stand.
Daneben wertet Sui um 17:10 auf. Es geht 2,62 Prozent auf 1,505 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,467 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1704
|
-0,0022
|
|
-0,19
|Japanischer Yen
|
185,0895
|
-0,3305
|
|
-0,18
|Britische Pfund
|
0,8716
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9283
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,126
|
-0,0182
|
|
-0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.