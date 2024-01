Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 42.478,40 US-Dollar und damit -1,56 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 43.152,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -3,60 Prozent auf 242,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 251,34 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um -1,85 Prozent auf 2.540,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.587,87 US-Dollar an der Tafel.

Nach 69,48 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um -1,21 Prozent auf 68,64 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -1,35 Prozent auf 0,5684 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5761 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um -1,81 Prozent auf 0,5261 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,5358 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,12 Prozent auf 159,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 157,47 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Mittwochnachmittag nach. Um -2,13 Prozent auf 0,2425 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2478 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0036 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0036 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1177 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1186 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0391 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0381 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -1,59 Prozent auf 29,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 29,49 US-Dollar wert.

Zudem gibt NEO nach. Um -2,16 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:11 auf 11,87 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 12,13 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at