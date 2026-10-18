|Krypto-Marktbericht
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18.10.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 81.060,64 US-Dollar und damit 0,32 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.323,09 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.
Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 58,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,74 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,70 Prozent auf 2.378,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.394,89 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,10 Prozent auf 271,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 274,51 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,277 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,291 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 3,36 Prozent auf 587,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,56 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2167 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2192 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1753 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3316 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 716,18 US-Dollar am Vortag auf 713,72 US-Dollar nach unten (0,34 Prozent).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0781 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0791 US-Dollar.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 102,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,11 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,89 Prozent auf 9,557 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,741 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.
Daneben fällt Sui um 1,47 Prozent auf 0,9608 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9751 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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-0,21
|Schweizer Franken
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0,9253
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-0,0024
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-0,26
|Hongkong-Dollar
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8,8209
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