Kryptokurse am Samstagnachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,55 Prozent auf 104.642,60 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 104.065,25 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 53,9 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,96 Prozent auf 415,66 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 399,82 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,43 Prozent auf 2.540,73 US-Dollar, nach 2.529,82 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 87,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 85,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 1,53 Prozent auf 2,174 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,141 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Cardano am Samstagnachmittag nach. Um -1,35 Prozent auf 0,6812 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,6905 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 325,39 US-Dollar am Vortag auf 326,07 US-Dollar nach oben (0,21 Prozent).

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1803 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0065 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2667 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2655 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0084 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0076 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 21,92 US-Dollar am Vortag auf 21,80 US-Dollar nach unten (-0,55 Prozent).

Daneben wertet NEO um 17:11 auf. Es geht 0,64 Prozent auf 5,845 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,807 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.