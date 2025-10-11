Kryptokurse am Samstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,87 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 112.200,46 US-Dollar wert, nach 113.189,88 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 66,2 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Litecoin-Kurs um -1,45 Prozent auf 96,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,95 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 3.833,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.831,28 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 1,20 Prozent auf 523,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 517,56 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,75 Prozent auf 2,474 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,384 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 3,47 Prozent auf 39,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 37,76 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 4,63 Prozent auf 309,23 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 295,54 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 5,77 Prozent auf 4,637 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 4,384 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Samstagnachmittag nach. Um -2,60 Prozent auf 0,1446 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,1485 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,74 Prozent auf 0,6553 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,6378 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,38 Prozent auf 0,3276 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3200 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0013 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0057 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.