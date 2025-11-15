|Krypto-Marktbericht
|
15.11.2025 09:48:20
Kryptokurse am Samstagvormittag
Am Samstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 1,60 Prozent auf 96.109,55 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (96.109,55 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,62 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,9 Prozent.
Nach 98,03 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 4,37 Prozent auf 102,32 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,58 Prozent auf 3.159,14 US-Dollar, nach 3.110,03 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,49 Prozent auf 493,99 US-Dollar, nach 481,97 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 0,44 Prozent stärker bei 2,263 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,253 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 6,94 Prozent auf 419,84 US-Dollar, nach 392,61 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,5003 US-Dollar am Vortag auf 0,5051 US-Dollar nach oben (0,97 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2625 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2603 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2931 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2927 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 936,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (917,69 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1580 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1622 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,82 Prozent auf 141,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 139,11 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Avalanche um 2,04 Prozent auf 15,49 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 15,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 13,87 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,66 Prozent auf 13,96 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,33 Prozent auf 1,770 US-Dollar, nach 1,747 US-Dollar am Vortag.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.