Krypto-Marktbericht 22.11.2025 09:48:20

Kryptokurse am Samstagvormittag

Kryptokurse am Samstagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,39 Prozent auf 83.908,42 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 85.092,06 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 11,72 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 27,1 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 81,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (82,58 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,00 Prozent.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.767,53 US-Dollar am Vortag auf 2.723,35 US-Dollar nach unten (1,60 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (533,98 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 531,19 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,912 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,951 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,00 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 0,99 Prozent auf 339,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 336,29 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,70 Prozent auf 0,3984 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,4095 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2281 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2315 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 0,51 Prozent auf 0,2749 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,2763 US-Dollar wert.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 830,96 US-Dollar am Vortag auf 820,43 US-Dollar nach unten (1,27 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1362 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1403 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 125,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (128,60 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,22 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 13,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,31 US-Dollar wert.

Nach 12,14 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 2,95 Prozent auf 11,78 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,392 US-Dollar am Vortag auf 1,342 US-Dollar nach unten (3,60 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Nach Rekordhoch: Bitcoin verliert fast 30% und rutscht wieder unter 90.000 Dollar
Bitcoin fällt Richtung 90.000-Dollar-Marke
US-Kongress strebt klare Krypto-Regeln an - Welche Folgen das für Trump haben könnte
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1515
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
180,0674
-1,4526
-0,80
Britische Pfund
0,8792
-0,0026
-0,29
Schweizer Franken
0,9309
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
8,9625
-0,0129
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:12 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen