Kryptokurse am Sonntagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,83 Prozent auf 70.352,52 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 69.771,09 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 8,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,01 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,26 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,16 Prozent auf 2.061,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.086,01 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,21 Prozent auf 561,48 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 562,63 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 5,23 Prozent auf 1,587 US-Dollar, nach 1,508 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um 2,41 Prozent auf 349,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 357,63 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Cardano-Kurs 0,98 Prozent schwächer bei 0,2923 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2952 US-Dollar.

Daneben steigt Stellar um 1,25 Prozent auf 0,1766 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1744 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2811 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2825 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 629,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (633,06 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1135 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1111 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagmittag hinzu. Um 1,38 Prozent auf 89,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 88,15 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,46 Prozent auf 9,538 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,583 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 9,081 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 9,085 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,029 US-Dollar am Vortag auf 1,011 US-Dollar nach unten (1,75 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.