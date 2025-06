Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:10 0,37 Prozent auf 106.055,45 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 105.659,70 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 50,5 Prozent.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,97 Prozent auf 417,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 409,46 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um -0,29 Prozent auf 2.519,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.527,19 US-Dollar.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 ab. Es geht -0,26 Prozent auf 88,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 88,38 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,284 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,179 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,82 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6718 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6652 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,03 Prozent auf 328,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 328,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1831 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1798 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0061 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,54 Prozent auf 0,2716 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2649 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0093 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0071 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,35 Prozent auf 21,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 21,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,62 Prozent auf 6,007 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,045 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.