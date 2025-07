Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 108.931,81 US-Dollar und damit 0,63 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 108.245,28 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 13,56 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (489,46 US-Dollar) geht es um 0,61 Prozent auf 492,46 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 1,71 Prozent auf 2.559,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.516,81 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,68 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 88,06 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 87,46 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,43 Prozent auf 2,272 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,218 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,5849 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5760 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht -0,18 Prozent auf 315,94 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 316,52 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1586 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1562 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0051 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0052 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2381 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,2434 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Dash um 17:11 auf. Es geht 1,50 Prozent auf 20,12 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 19,82 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt NEO am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 5,455 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 5,399 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.