31.08.2025 17:23:14

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 108.565,28 US-Dollar und damit -0,20 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 108.780,82 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 15,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 63,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 110,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 110,76 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,41 Prozent auf 4.478,01 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.372,49 US-Dollar.

Nach 553,18 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,95 Prozent auf 547,93 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 2,819 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Dash am Sonntagnachmittag nach. Um -1,53 Prozent auf 23,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 24,33 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs 0,31 Prozent stärker bei 259,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 258,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -2,13 Prozent auf 6,785 US-Dollar, nach 6,933 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1923 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,8250 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3594 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3598 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0055 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1686
0,0006
0,05
Japanischer Yen
171,85
0,3000
0,17
Britische Pfund
0,8674
0,0029
0,34
Schweizer Franken
0,9356
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1106
0,0072
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:37 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
30.08.25 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen