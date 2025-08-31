Kryptokurse am Sonntagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 108.565,28 US-Dollar und damit -0,20 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 108.780,82 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 15,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 63,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 110,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 110,76 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,41 Prozent auf 4.478,01 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.372,49 US-Dollar.

Nach 553,18 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,95 Prozent auf 547,93 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 2,819 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Dash am Sonntagnachmittag nach. Um -1,53 Prozent auf 23,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 24,33 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs 0,31 Prozent stärker bei 259,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 258,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -2,13 Prozent auf 6,785 US-Dollar, nach 6,933 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1923 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,8250 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3594 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3598 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0055 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.