Kryptokurse am Sonntagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,23 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 103.565,85 US-Dollar wert, nach 102.311,49 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 13,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,19 Prozent auf 106,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,28 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs 3,20 Prozent stärker bei 3.510,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.402,07 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 0,56 Prozent auf 498,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 496,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 2,309 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,285 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 5,25 Prozent auf 86,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 81,82 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 18,59 Prozent auf 434,87 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 366,70 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,34 Prozent auf 5,445 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,464 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1421 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1411 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5687 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,5746 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2833 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,2818 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0081 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0072 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.