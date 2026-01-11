Kryptokurse am Sonntagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,21 Prozent höher bei 90.626,02 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 90.439,35 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,05 Prozent auf 81,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 81,15 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 3.095,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.083,82 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,86 Prozent auf 654,76 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 642,81 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,73 Prozent auf 484,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 471,87 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3882 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3908 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2264 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2280 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2982 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 906,46 US-Dollar am Vortag auf 913,73 US-Dollar nach oben (0,80 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1397 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Solana zu. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 136,27 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 135,82 US-Dollar wert war.

Daneben steigt Avalanche um 0,36 Prozent auf 13,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 13,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,14 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,816 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.