|Krypto-Marktbericht
|
11.01.2026 09:48:20
Kryptokurse am Sonntagvormittag
Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,21 Prozent höher bei 90.626,02 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 90.439,35 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,05 Prozent auf 81,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 81,15 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 3.095,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.083,82 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,86 Prozent auf 654,76 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 642,81 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,73 Prozent auf 484,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 471,87 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3882 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3908 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2264 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2280 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2982 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 906,46 US-Dollar am Vortag auf 913,73 US-Dollar nach oben (0,80 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1397 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem legt Solana zu. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 136,27 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 135,82 US-Dollar wert war.
Daneben steigt Avalanche um 0,36 Prozent auf 13,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 13,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,14 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,816 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,26 Prozent.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.