Kryptokurse am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -0,31 Prozent auf 43.038,46 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 43.173,25 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 2,12 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 241,20 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 236,18 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.311,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.307,41 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 68,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 67,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5084 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5100 US-Dollar.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,5139 US-Dollar am Vortag auf 0,5213 US-Dollar nach oben (1,43 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,28 Prozent auf 168,92 US-Dollar, nach 168,45 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2534 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,2478 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0031 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1095 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1104 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0359 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -0,49 Prozent auf 27,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 27,58 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,12 Prozent auf 11,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,08 US-Dollar.

