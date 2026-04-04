Kryptokurse am Vormittag

Um 09:40 ist Bitcoin 66.958,68 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,04 Prozent höher als am Vortag (66.958,68 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -1,8 Prozent.

Zeitgleich kommt der Litecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 53,21 US-Dollar am Vortag, tendiert Litecoin um 09:40 bei 53,21 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 0,02 Prozent auf 2.052,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.053,49 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,14 Prozent auf 442,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 443,24 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,317 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,318 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,91 Prozent auf 318,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 315,73 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2460 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2453 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1619 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1629 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3159 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 588,14 US-Dollar am Vortag auf 590,07 US-Dollar nach oben (0,33 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0913 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0915 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,12 Prozent auf 80,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 80,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Avalanche-Kurs um 0,27 Prozent auf 8,884 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,908 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 8,659 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:41 bei 8,657 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8738 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 0,8717 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

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