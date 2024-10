Kryptomarkt auf Erholungskurs? Die Marktkapitalisierung erreicht 2,19 Billionen US-Dollar!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hält sich trotz mehrerer Rücksetzer stabil oberhalb der Marke von zwei Billionen US-Dollar, die im Frühjahr nach rund zwei Jahren das erste Mal wieder errichtet werden konnte. In den letzten Stunden legt die Gesamtkapitalisierung sogar zu, doch reicht das, um eine nachhaltige Erholungsphase einzuläuten? Wir haben die Entwicklung am Markt untersucht und sind zu einem eindeutigen Entschluss gekommen.

Der Kryptomarkt gewinnt an Marktkapitalisierung

Innerhalb der letzten Tage legte der Kryptomarkt sukzessive in seiner Marktkapitalisierung zu und eroberte die 2,19 Billionen US-Dollar zurück. Die Hoffnung steigt in diesem Zusammenhang, dass sich die Entwicklung auch in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen könnte. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass im Frühjahr, als der Kryptomarkt einen rasanten Anstieg erlebte, die Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes fast auf drei Billionen US-Dollar angestiegen ist, eine Marke, die im letzten Bullrun Ende 2021 durchbrochen wurde. Doch wie stehen die Chancen, dass sich die Entwicklung jetzt wiederholt? In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung zurückzuwerfen.

Der Bullrun im Jahre 2021 / 2022 war insbesondere geprägt, von einer Niedrigzinsphase und einer allgemeinen Erholung an den Finanzmärkten und damit auch am Kryptomarkt, nachdem im Zuge der Corona-Pandemie die Kurse flächendeckend massiv eingebrochen waren. Daran ergänzte sich eine massive mediale Aufmerksamkeit, wie sie der Kryptomarkt im Vorfeld noch nicht erlebt hat. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Elon Musk mischten sich in das Geschehen ein, was beispielsweise den Dogecoin zu Höchstständen verholfen hat. Der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine setzte der. Entwicklung jedoch ein herbes Ende. Im Bullrun, der insbesondere in diesem Jahr seine volle Wirkung entfalten hat, stand die Zulassung von Krypto-ETFs im Vordergrund, gepaart mit der Hoffnung auf sinkende Zinsen an den Märkten. In den letzten Wochen waren die Impulse für den Kryptomarkt jedoch rar gesät.

Die Schlüsselfaktoren für einen weiteren Bullrun im Überblick

Damit es zu einer nachhaltigen Entwicklung am Kryptomarkt kommt und sich die Kurse, allen voran die des Bitcoins, deutlich erholen, sind deutliche Impulse notwendig. Ein solcher Impuls ist die mögliche Auflage eines Solana-Spot-ETFs, der aktuell in weiter Ferne liegt, da die SEC bereits erste Anträge zur Auflage abgelehnt hat. Mit Donald Trump als Präsident könnte sich die Situation allerdings nochmals deutlich ändern, denn er hat sich in den letzten Monaten seines Wahlkampfs als Krypto-Verfechter positioniert und sogar eine eigene Krypto-Firma mit seinen Söhnen gegründet. Auch wenn sich Kamala Harris zuletzt positiv gegenüber Kryptowährungen geäußert hat, ist von ihr eine konservativere Krypto-Politik zu erwarten.

Mit den aktuellen Voraussetzungen ist zu erwarten, dass die künftige Entwicklung, insbesondere in den kommenden Monaten, stark von der künftigen Politik in den USA abhängig ist. Am 05. November ist es soweit in den USA, denn dann gehen die US-Bürgerinnen und Bürger wählen und entscheiden damit auch über die Zukunft am Kryptomarkt. Daran knüpfen weitere Zinssenkungen an, die bereits in den kommenden Monaten zu erwarten sind, sowohl in den USA, als auch in Europa. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als drei Billionen US-Dollar könnte damit schneller zur Realität werden, als man vermuten mag.

PEPE Unchained erobert die Herzen der Krypto-Anleger

Während es für den Kryptomarkt nachhaltig in Richtung Turnaround gehen könnte, steht der neue Meme-Coin von PEPE Unchained ($PEPU) kurz davor, an den ersten Kryptobörsen gelistet zu werden. Verantwortlich dafür ist insbesondere die Community, die hinter PEPE Unchained steht und großteils auf die Meme-Figur PEPE zurückzuführen ist. Doch PEPE Unchained ist nicht nur ein klassischer Meme-Coin, denn das Projektteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein neues Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich derzeit im Aufbau befindet. Die technische Basis dafür liefert die Layer-2-Blockchain von Ethereum, die in den letzten Monaten deutlich an Volumen gewonnen hat.

Das liegt insbesondere an den geringen Transaktionskosten sowie der Skalierbarkeit. Doch wie geht es weiter mit PEPE Unchained? Im nächsten Schritt steht der Abschluss des Presales an, in Form einer ersten Listung an einer dezentralen Kryptobörse. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn es sollen ebenso diverse zentrale Kryptobörsen folgen, über die bekanntlich das größte Volumen am Markt gehandelt wird. Bis es allerdings soweit ist, lässt sich der $PEPU-Token über die Projektwebsite erwerben, derzeit noch zu einem Preis von 0,00997 US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass der Preis auch in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird.

