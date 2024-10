Kryptomarkt in Aufbruchsstimmung: Neuer Bullenzyklus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Wochen gehörten zu den besten des Jahres, für den Großteil der Kryptowährungen, allen voran den Altcoins. Es gibt kaum eine Kryptowährung, die in den letzten vier Wochen keine positiven Kursrenditen verzeichnen konnte. Die Hoffnung ist entsprechend groß, dass dies der Anfang für einen starken Bullenzyklus ist. Doch wie geht es jetzt weiter, steht tatsächlich ein neuer und nachhaltiger Bullenzyklus vor der Türe?

Jetzt den Presale von Crypto All Stars entdecken

Der Kryptomarkt mit starken Kursrenditen

Wie positiv die Stimmung am Kryptomarkt ist, lässt sich unmittelbar feststellen, indem man einen Blick auf den Bitcoin wirft. In den letzten Tagen konnte dieser fast durchgängig Kursgewinne verzeichnen, welche sich auf der Basis von einem Monat auf mittlerweile 10,8 Prozent summiert haben. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf 1,24 Billionen US-Dollar angewachsen und ist damit nicht mehr wesentlich von ihrem Höchststand von 1,31 Billionen US-Dollar entfernt. Damit steht der Bitcoin nicht alleine da.

Die zweitgrößte Kryptowährung am Markt namens Ethereum steht auf Basis der vergangenen vier Wochen mit 7,1 Prozent im Plus, auf der Basis von sieben Tagen sind es sogar 8,9 Prozent. Solana schließt sich mit einer Performance von 8,3 Prozent in den vergangenen vier Wochen und 8,6 Prozent in den vergangenen sieben Tagen unmittelbar an. Die Liste könnte an dieser Stelle nahtlos mit diversen anderen Kryptowährungen fortgesetzt werden, bis auf Ripple. Der XRP-Token sticht mit seiner negativen Performance von 5,7 Prozent deutlich hervor. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass der Rechtsstreit mit der SEC aktuell wieder Fahrt aufnimmt.

Vom neuen $STARS-Token profitieren

Was bewegt den Kryptomarkt aktuell?

Derzeit steht die US-Wahl stark im Mittelpunkt und beeinflusst das Geschehen am Kryptomarkt deutlich. Alleine die Äußerung von Kamala Harris vor einigen Tagen, zugunsten von Kryptowährungen, führte dazu, dass Kryptowährungen in Breite an Wert gewannen. Auch der Ex-Präsident Donald Trump hat einiges im Petto, beispielsweise hat er mit der Gründung einer eigenen Krypto-Firma polarisiert und inszeniert sich selbst als Pro-Krypto im Wahlkampf. In den letzten Tagen vor der Wahl kann dementsprechend viel passieren, was sich unmittelbar auf die Kursentwicklung am Kryptomarkt niederschlägt. Die Wahl findet in den USA am 05. November statt, sprich in rund zwei Wochen.

Neben der US-Wahl spielt der Konflikt im Nahen Osten eine entscheidende Rolle. Sollte sich das Geschehen rund um Israel deutlich intensivieren, könnte dies der aktuellen Aufwärtsbewegung nochmal einen Dämpfer verleihen. In den letzten Tagen haben sich in diesem Zusammenhang die Signale verdeutlicht, dass Israel einen Vergeltungsschlag plant. Trotz alledem ist selbst in solch einem Szenario davon auszugehen, dass sich der Kryptomarkt wieder erholen wird. Daran knüpft die aktuelle Phase von Zinssenkungen an, die sich positiv auf das Geschehen am Kryptomarkt auswirkt. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Monaten weitere Zinssenkungen in den USA und Europa zu erwarten sind. Überwiegend ist der Kryptomarkt damit bullish einzustufen, wodurch es tatsächlich zu einem neuen und nachhaltigen Bullenzyklus kommen könnte, sollte der Trend der letzten Wochen anhalten.

Crypto All Stars erreicht 2,5 Millionen US-Dollar

Während die Zeichen am Kryptomarkt auf Erholung gestimmt sind, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von zwei Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexible neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Presale erworben sowie mittels des Stakings verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing” erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

Hier gehts zur Website von Crypto All Stars

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.