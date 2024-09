Kryptomarkt mit starken Kursgewinnen: Ist der Knoten geplatzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Monaten ist der Kryptomarkt in starke Turbulenzen geraten, denn fast jede Kryptowährung verlor deutlich an Wert, großteils sogar im zweistelligen Prozentbereich. Doch dieses Szenario scheint nun beendet, denn in den letzten Tagen konnte der Kryptomarkt in ganzer Breite an Marktkapitalisierung gewinnen, was die meisten Coins am Markt lang ersehnte Kursgewinne bescherte. Doch ist der Knoten damit endlich geplatzt und geht es damit kontinuierlich bergauf?

Bitcoin erreicht 1,3 Billionen US-Dollar

Der Taktgeber am Kryptomarkt ist ohne Zweifel der Bitcoin, denn mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung ist auf den Altcoin zurückzuführen. Durch den jüngsten Anstieg der letzten Tage stieg auch die Marktkapitalisierung des Bitcoins auf mehr als 1,3 Billionen US-Dollar an, welche zuletzt im Juli dieses Jahres in gleicher Höhe erreicht wurde. Die Kursrendite der vergangenen sieben Tage lag in diesem Zusammenhang bei 4,25 Prozent. Damit steht der Bitcoin nicht alleine, teilweise haben die Kryptowährungen noch deutlichere Kursrenditen erzielen können. Ein Beispiel dafür ist Solana, mit rund 10,4 Prozent in nur sieben Tagen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, worauf der plötzliche Aufwind am Kryptomarkt zurückzuführen ist?

Die Gründe für den plötzlichen Aufwind am Kryptomarkt

Ein zentraler Punkt ist die sinkende Inflationsrate in den USA und Europa sowie den damit verbundenen Leitzinsen. Erst Mitte September haben sowohl die EZB als auch die Fed ihre Leitzinsen gesenkt, um 0,25 bzw. 0,5 Prozentpunkte. Eine Vielzahl an Experten geht daher davon aus, dass es noch in diesem Jahr zu weiteren Zinssenkungen kommen wird, gefolgt von mehreren im kommenden Jahr. Erfahrungsgemäß bedeuten sinkende Leitzinsen der Zentralbanken einen Zugewinn bei den Kursen am Kryptomarkt und genauso an den traditionellen Finanzmärkten.

Neben den Leitzinsen in Europa und den USA steht der Bitcoin-Spot-ETF stets im Vordergrund und beeinflusst damit die Kursentwicklung des Bitcoins und des gesamten Kryptomarktes. Dabei ist das traditionelle Finanzwesen der größte Potenzialfaktor, aufgrund seines hohen Volumens. Alleine der Vermögensverwalter BlackRock verwaltet ein weltweiter Vermögen von weit über 10 Billionen US-Dollar. Direkt daran knüpfen Vanguard, VanEck und Morgan Stanley an. Insbesondere Morgan Stanley hat seine Vertriebler angewiesen, den Bitcoin-Spot-ETF zu forcieren.

Darüber hinaus sind Kryptowährungen ein zentrales Thema im US-Wahlkampf, insbesondere für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Bei mehreren öffentlichen Auftritten hat er offenbart, dass er sich als großer Unterstützer für den Bitcoin und genauso den gesamten Kryptomarkt sieht. Die Maßnahmen sollen dabei von Neubesetzungen bei der SEC, über eine Krypto-Quote, bis hin zu einer Reserve an Bitcoins reichen. Der Kryptomarkt reagierte entsprechend positiv. Doch auch die Konkurrentin Kamala Harris zeigte sich Kryptowährungen zuletzt positiv gegenüber.

Ist der Knoten am Kryptomarkt geplatzt?

Betrachtet man das aktuelle Geschehen, dann könnte sich tatsächlich der Verdacht bestätigen, dass der Knoten endlich geplatzt sein könnte. Maßgeblich wird in den kommenden Wochen die weitere Entwicklung hinsichtlich der Leitzinsen sein. Doch auch der Wahlkampf in den USA darf nicht außer Acht gelassen werden, der den Kryptomarkt innerhalb von nur kürzester Zeit maßgeblich beeinflussen kann. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass neue Höchststände am Kryptomartkt bevorstehen könnten, insbesondere nachdem immer mehr Kreditinstitute und Zahlungsanbieter die Möglichkeiten für ihre Kunden ausweiten, um Krypto-Investments tätigen zu können.

PEPE knackt 16,3 Millionen US-Dollar

Während es für den Kryptomarkt bergauf geht, hat der noch im Presale befindliche Meme-Projekt namens PEPE-Unchained die Marke von 16,3 Millionen US-Dollar erfolgt geknackt. Damit ist der Presale allerdings noch nicht abgeschlossen, sprich es bleibt die Chance offen, den Meme-Coin $PEPU im Vorverkauf zu erwerben, bis die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse erfolgt. Bis dahin wird der Preis allerdings noch mehrmals in regelmäßigen Abständen ansteigen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Coin derart beliebt bei seiner Community ist?

Ein Grund dafür ist augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich aufbauen konnte. Neben der Meme-Figur PEPE ist es der Mehrwert, der sich hinter dem Projekt verbirgt. Das Projektteam hat geplant, ein eigenes Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Der Launch ist im gleichen Zuge mit dem Listing an der Kryptobörse angedacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive zu vermehren.

