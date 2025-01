Kryptomarkt seit Jahresbeginn im Aufwind: Jetzt schnell einsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Beginn des Jahres hat sich der Kryptomarkt vollkommen gedreht. Während im Dezember vorrangig Verluste auf der Tagesordnung standen, steht fast jede Kryptowährung seit Beginn des Jahres im Plus. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass 2025 noch ein besseres Krypto-Jahr wird, als das vergangene. Doch was ist dieses Jahr zu erwarten und lohnt es sich, jetzt schnell zu kaufen?

Kryptomarkt mit deutlichen Kursgewinnen

Es gibt in den letzten Tagen kaum eine Kryptowährung, die keine Kursgewinne verzeichnen kann. Das beste Beispiel unter den Altcoins ist der Dogecoin, der seit Beginn des Jahres mehr als 22 Prozent an Wert zugelegt hat. Daran knüpft Ripple unmittelbar mit 14,5 Prozent an, gefolgt von Solana mit 13,8 Prozent. Für den Bitcoin ging es dem entgegen um 4,8 Prozent aufwärts, für Ethereum 8,7 Prozent. Dabei gilt es anzufügen, dass der Bitcoin erst vor rund zwei Tagen versucht hat, die Preismarke von 100.000 US-Dollar anzutesten, ist an einem Durchbruch allerdings gescheitert.

Die überwiegende positive Stimmung ist auf die anstehende politische Veränderung in den USA zurückzuführen, die mit großen Schritten näher rückt. In diesem Zusammenhang sind auch weitreichende Lockerungen von Regulierungsmaßnahmen zu erwarten, welche die Entwicklung von Kryptowährungen nachhaltig begünstigen dürften. Ein Hauptaugenmerk liegt derzeit ebenso auf der möglichen Auflage von Spot-ETFs, wie sie bereits beim Bitcoin und Ethereum im vergangenen Jahr zur Realität wurden. Besonders davon könnten Ripple, Solana und der Dogecoin profitieren, jene Kryptowährungen, für die eine Auflage mit den aktuellen Personalien kaum möglich ist.

Was wird jetzt für Kryptowährungen wichtig?

In den kommenden Wochen spielen ebenso die politischen Gegebenheiten in den USA eine entscheidende Rolle, auf die derzeit die Blicke der Investoren und Anleger am Kryptomarkt gerichtet sind. Übergreifend ist zu erwarten, dass die kommenden vier Jahre im Zeichen der US-Politik stehen werden. Dabei sind die USA als Vorreiter anzusehen, welche wichtige Impulse für andere Staaten liefern könnten. Beispielsweise ist auch in Europa eine Debatte rund um die Chancen von Bitcoin und allgemein Kryptowährungen ausgebrochen. Langfristig ist daher davon auszugehen, dass überwiegend positive Signale für die Entwicklung des Kryptomarktes auf der Tagesordnung stehen werden. Doch lohnt es sich, zum aktuellen Zeitpunkt in Kryptowährungen zu investieren?

Jetzt schnell in Kryptowährungen investieren, bevor es zu spät ist?

Ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt könnte sich langfristig als sehr lohnend erweisen. Trotz der deutlichen Kursgewinne in den letzten Monaten gehen nicht wenige Experten davon aus, dass dies erst der Anfang gewesen sein könnte. Mit einer klaren politischen Ausrichtung ist davon auszugehen, dass diverse Großunternehmen, die sich bisher in Sachen Krypto bedeckt gehalten haben, auf die Technologie in der Zukunft zurückgreifen werden. Darüber hinaus liegt der Anteil an Kryptowährungen in den meisten Portfolios institutioneller Investoren in einem geringen Rahmen. Das Potenzial alleine in diesem Punkt ist als sehr hoch einzustufen.

Flockerz: Der neue Liebling in der Meme-Szene

Wie immer ist für den Erfolg die Wahl der richtigen Kryptowährung maßgeblich. Neben den bekannten Kryptowährungen am Kryptomarkt gibt es noch eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen, die sich bestens für ein Investment anbieten. Ein Beispiel dafür ist der brandneue Meme-Coin namens Flockerz, der gegenwärtig noch nicht einmal am Kryptomarkt gelistet ist. Doch bereits jetzt zeigt sich schon, dass das Meme-Projekt bestens in der Kryptoszene ankommt, denn innerhalb von nur kürzester Zeit konnten mehr als 8,8 Millionen US-Dollar eingeworben werden. Dabei gilt es anzufügen, dass das Tempo zunehmend ansteigt, was gleichzeitig das Potenzial von Flockerz verdeutlicht.

Das Meme-Projekt setzt auf den Vote-to-Earn-Mechanismus und geht damit einen vollkommen neuen Weg in der Kryptoszene. In den meisten Fällen dominieren einige wenige Akteure den Markt, doch mit Flockerz steht eindeutig die Gemeinschaft im Vordergrund. Die Community wird beispielsweise unmittelbar in den Entscheidungsprozess für die künftige Entwicklung von Flockerz eingebunden. Darüber hinaus steht ein amüsanter blauer Vogel im Mittelpunkt, der die geballte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Abgerundet wird das innovative Meme-Projekt durch ein eigenes Staking-Programm, welches eine prognostizierte Rendite von 311 Prozent pro Jahr einbringt.

