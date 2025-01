Kursbewegungen bei Kryptowährungen: Was machen Bitcoin, Ripple und Co.?

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,18 Prozent auf 104.959,81 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 104.770,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,24 Prozent auf 445,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 431,27 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:12 notiert der Ethereum-Kurs 0,82 Prozent stärker bei 3.337,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.310,25 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 8,01 Prozent auf 128,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 118,72 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,09 Prozent auf 3,137 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 3,103 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Cardano bei 0,9899 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9711 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,62 Prozent auf 219,70 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 221,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den IOTA-Kurs bergauf. IOTA steigt 2,82 Prozent auf 0,3271 US-Dollar, nach 0,3181 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0097 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0100 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt -2,28 Prozent auf 0,4209 US-Dollar, nach 0,4307 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:12 wurde ein Kurs von 0,0240 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0247 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 1,76 Prozent auf 35,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 34,92 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 17:12 notiert der NEO-Kurs 2,09 Prozent stärker bei 14,03 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 13,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at