12.03.2026 13:17:00

MacBook Neo 2: Zweite Generation in Planung

Apples Einsteiger-Notebook ist seit Mittwoch auf dem Markt. Die zweite Generation soll mit Defiziten aufräumen, meint ein Analyst. Ein Feature dürfte fehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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