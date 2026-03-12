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12.03.2026 13:17:00
MacBook Neo 2: Zweite Generation in Planung
Apples Einsteiger-Notebook ist seit Mittwoch auf dem Markt. Die zweite Generation soll mit Defiziten aufräumen, meint ein Analyst. Ein Feature dürfte fehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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