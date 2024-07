Memecoinmarkt im Minus, Trump soll Aufschwung bringen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem beachtlichen Run der Meme-Coins in den letzten Tagen zeigt sich aktuell wieder eine Abkühlung am Markt. Viele der großen Währungen verlieren deutlich an Boden, wobei sie im 7-Tages-Vergleich noch immer positive Ergebnisse zeigen. So verliert etwa Bonk in den letzten 24 Stunden über 6,4% an Wert, auch Floki verliert 6,5%. Einer der größten Gewinner der letzten Tage, WIF, zeigt mit einer Korrektur von 3,55% eine niedrigere Verlustrate. Der einzige Memecoin-Gewinner unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist derzeit noch Cat in the Dogs World (MEW), welcher noch immer von seiner Ankündigung der Listung auf der größten zentralen Kryptobörse der Welt profitiert.

Memecoins mit 24 Stunden Verlusten, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im 7-Tages-Vergleich zeigen noch immer viele Meme-Coins einen positiven Verlauf. So hat etwa Dogecoin in der letzten Woche 13,8% gewonnen, DogWifHat liegt bei einem Zuwachs von 27,4%. Auch Bonk hat trotz seines heutigen Verlustes insgesamt noch 12,6% Gewinn im 7-Tages-Vergleich aufzuweisen.

Trump als Schlüsselfigur

Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte schon in den letzten Monaten mit seinen Aussagen aufhorchen lassen, dass er Bitcoin und Co. unterstützen und auch zur Zahlung von beispielsweise Wahlkampfspenden akzeptieren will. Damit hat der Anwärter auf das Amt des amerikanischen Präsidenten einen regelrechten Hype am Kryptomarkt ausgelöst, woraufhin unzählige Trump-Coins gelauncht wurden. Viele dieser neuen Projekte haben dem Präsidenten auf seine private Wallet kostenlose Airdrops gesendet, welche mittlerweile zweistellige Millionenwerte abbilden. Seine kryptofreundliche Haltung scheint noch immer ungebrochen zu sein, besonders sein Auftritt auf der internationalen Bitcoin-Konferenz in Nashville, USA, soll den nächsten Boost für den Kryptobereich bringen. Unbestätigten Quellen zufolge soll er neben Bitcoin vor allem auch über das KI/AI-Narrativ sprechen. Künstliche Intelligenz spielt mittlerweile auch im Kryptobereich eine immer größere Rolle, weshalb diese Verbindung in seiner Rede nicht überraschend wäre. Experten erwarten, dass ein entsprechend positives Feedback viel Schwung für Bitcoin und Co. bringen könnte. Auch der Rücktritt von Joe Biden wird als positives Signal gewertet, da sie meinen, dass Donald Trump nun noch bessere Chancen auf die Präsidentschaft hat.

Schon 2021 zeigte Elon Musk, dass ein entsprechendes Statement auf der Bitcoin-Konferenz große Auswirkungen haben kann. Damals gab der Tesla-Gründer an, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel für seine Tesla Fahrzeuge zu akzeptieren, woraufhin der Kurs der Leitwährung um 20% eingebrochen ist. Nur 45 Tage danach hatte sich der Kurs jedoch wieder um 133% erholt und stieg Richtung seines neuen Allzeithochs.

Ethereum ETFs starten

Gerade in Zusammenhang mit der aktuellen Genehmigung der Ethereum ETFs hoffen viele auf den Startschuss, dass der lang ersehnte Bullrun nach dem 4. Halving beginnen könnte. Am 22. Juli genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC die endgültigen S-1-Registrierungserklärungen für ihre Einführung an den jeweiligen Börsen, nämlich an der Nasdaq, der New York Stock Exchange und der Chicago Board Options Exchange.

https://x.com/EricBalchunas/status/1815489137484722333

Die ersten Emittenten sind dabei BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck und Invesco Galaxy, die am heutigen 23.7. um 15:30 Uhr CET mit dem Handel starten werden. Neben dem Anstieg von Ethereum erwarten auch viele, dass Ethereum-basierte Währungen mitgewinnen werden. Dies zeigt auch der Vorverkauf von Wiener AI, einem Memecoin mit KI-Integration, welcher mit 31.07 seinen Vorverkauf beenden und offiziell auf den dezentralen Börsen gelistet wird. Der Token hat schon über 7 Millionen US-Dollar an Mittel für seinen KI-Trading Bot eingesammelt.

WienerAI – der „ChatGPT“ des dezentralen Handels

WienerAI kann als der ChatGPT des dezentralen Handels angesehen werden. Durch die Eingabe einfacher Sprachbefehle ermittelt die künstliche Intelligenz im Hintergrund passende Handelsgelegenheiten für den Krypto-Trader. Zusätzlich zur Renditenberechnung überprüft die KI auch das Risikopotenzial der einzelnen Währungen, indem sie die Smart Contracts analysiert und andere Faktoren berücksichtigt, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Durch die digitale Verarbeitung geschieht dies in Sekundenbruchteilen, während eine manuelle Analyse mehrere Stunden in Anspruch nehmen würde. Nach Ausgabe einer Handelsmöglichkeit kann direkt in diesem Trading-Bot auch das Swapping durchgeführt werden, um eine komplette Integration in die dezentrale Handelswelt zu gewährleisten. Das Ganze geschieht ohne zusätzliche Kosten, was es für viele Trader besonders interessant macht. Als weiteres Sicherheitsfeature wird eine MEV-Protection angeboten, um etwa vor Sandwich-Attacken und anderen Bots geschützt zu sein.

Zur Finanzierung und als native Währung wurde der $WAI Token eingeführt, dessen Presale in 8 Tagen enden wird. Aufgrund der umfangreichen Funktionen des geplanten Tools sowie der hohen Nachfrage schon im Vorverkauf, gehen Experten davon aus, dass sich der Tokenpreis sehr schnell ins Positive entwickeln wird. Daher könnte es durchaus interessant sein, sich das Projekt noch vor Ende des Presales anzusehen, um sich schon vor dem Launch entsprechende Tokens zu sichern.

