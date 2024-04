Memecoins bei Kryptowalen gefragt: Diese Digitaldevisen sind hoch im Kurs

• Korrektur am Kryptomarkt trifft auch Memecoins• Schnäppchenkäufer kaufen günstig zu• SLERF, BOME, BODEN aber auch DOGEVERSE gefragt

Nach einer beeindruckenden Rally samt neuer Rekorde kam es am Kryptomarkt zuletzt zu einer Korrektur - auch bei den beliebten Memecoins. Der Konflikt in Nahost sorgt nämlich auch unter Krypto-Anlegern für große Nervosität. Dabei zeichnen sich Memecoins ohnehin schon durch eine hohe Volatilität aus, schließlich besitzen sie meist keinen speziellen Nutzen, was in ihrer Natur als Parodie auf etablierte Kryptowährungen liegt.

SLERF, BOME und BODEN gefragt

Doch einige Wale sahen in den Kurseinbrüchen wohl eine Chance für Schnäppchenkäufe und haben hohe Summen für verschiedene dieser Spaßwährungen ausgegeben. Wie aus einem Tweet des On-Chain-Dienstes Lookonchain hervorgeht, haben Inhaber größerer Wallets - sogenannte Wale - teils Millionenbeträge in SLERF, BOME und BODEN investiert.

Alle drei haben gemeinsam, dass sie erst kürzlich gelauncht wurden, dass sie auf der Solana-Blockchain basieren und dass sie jüngst starke Kurseinbrüche hinnehmen mussten. Wie heftig es abwärts ging, bevor die Wale zugegriffen haben schreibt "BTC-ECHO": Demnach hatte SLERF im Wochenvergleich 18 Prozent verloren, während BOME und BODEN sogar nahezu 40 Prozent eingebüßt hatten.

BODEN ist dabei insbesondere anlässlich der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl interessant. Denn bei "Jeo Boden" (Ticker-Symbol: BODEN) handelt es sich um einem politisch angehauchten Memecoin auf der Solana-Blockchain - mitsamt karikaturistischer Zeichnung.

Hohe Investitionen auch in DOGEVERSE

Auch der Newcomer DOGEVERSE stößt anscheinend auf großes Anlegerinteresse. Laut einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst X konnten bereits 7 Millionen Dollar Kapital eingesammelt werden.

Another fantastic milestone in the books! ??#DOGEVERSE hits over $7 million! ??#Cosmo sends a heartfelt thanks to our expanding community! ????



What's next on the horizon - $7.5M or $8M? ?? pic.twitter.com/yIiutjmR81 - DogeVerse (@The_DogeVerse) April 18, 2024

Bei DOGEVERSE handelt es sich laut "Coincierge" um einen neuen Multi-Blockchain-Memecoin. Anders als beispielsweise der Shiba Inu Coin (SHIB), der lediglich auf der Ethereum-Blockchain läuft, kann DOGEVERSE auf ganzen sechs Blockchains (Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Solana sowie Base) gekauft werden. Hierdurch vergrößert sich nicht nur die potenzielle Nutzerbasis sondern auch die Liquidität enorm.

Redaktion finanzen.at