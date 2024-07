Memecoins mit und ohne Nutzen: Welche steigen stärker?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für einen erfolgreichen Memecoin braucht es nicht viel: ein süßes Tierbild, ein paar virale Marketingaktionen und eine Blockchain. Aber ist es wirklich so einfach oder zeigen die Beispiele nicht, dass sich ein neuer Trend hin zu nützlichen Memecoins herauskristallisiert? Im folgenden Beitrag möchten wir diesen Fragen einmal näher nachgehen und die Performanz von nützlichen Memecoins mit der von nutzlosen Memetoken vergleichen, um zu erkennen, ob man mit einer von beiden Versionen die höhere Rendite erzielen kann und welche Präferenzen die Marktteilnehmer gerade haben.

Vergleich der Kursentwicklungen von Memecoins mit und ohne Nutzen

Betrachtet man die Kursentwicklungen der führenden Memetoken über den vergangenen Monat, so wird ein eindeutiger Trend ersichtlich, welcher auch bei Aktien und anderen Kryptowährungen zu beobachten ist.

Denn Kapital ist wie ein scheues Reh und so flüchtet es in riskanten Zeiten tendenziell in die Assets, welche eine höhere Sicherheit versprechen. Dies ist auch bei dem Kryptosektor der Memecoins zu beobachten.

Während der Markt eine Korrektur verzeichnet hat, war diese bei den nützlichen Memetoken deutlich geringer. Auf dem Tiefpunkt haben die Memecoins ohne traditionelles Geschäftsmodell bis zu 32 % verloren. Im Vergleich dazu waren es bei den nützlichen Memetoken lediglich fast 25 % und somit 7 % weniger.

Memecoins mit Nutzen vs. Memecoins ohne Nutzen

Ein gegensätzliches Muster ist hingegen in bullischen Marktphasen zu beobachten. Während die lediglich viralen Memetoken um bis zu 13 % steigen konnten, war es bei den nützlicheren Memecoins nur 1 %, was 12 % niedriger ist.

Somit hätten Sie in dieser Zeit mit Viralitäts-Memetoken nur 7 % weniger verlieren, aber 12 % mehr verdienen können. Bemerkenswert ist auch, wie stark die „sinnlosen“ Memecoins nach einer Korrektur wieder ansteigen und dass sie zuletzt bei der letzten Korrektur nicht einmal von den nützlicheren Memetoken in der Performanz übertroffen wurden.

Dies deutet tendenziell auf eine höhere Risikoaffinität der Investoren hin, was jedoch auch ein typisches Verhalten von Bärenmarkt-Rallys sein kann, die tendenziell eine höhere Volatilität in beide Richtungen aufweisen.

Vergleich der Jahresperformanz der nützlichen und nutzlosen Memecoins

Betrachtet man einmal die längerfristige Entwicklung der Memecoins mit und ohne Nutzen über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten, so wird der Unterschied zwischen den beiden Kategorien umso bewusster.

Mit den führenden nützlichen Memetoken hätte man in 12 Monaten nur eine Rendite von durchschnittlich 1.523.420 % erzielen können. Bei den nutzlosen Memecoins waren es hingegen sogar 7.172.699 % und somit 4,7-mal so viel.

Ohne die neuen Memetoken MAGA (TRUMP) mit 12.148.176 %, Coq Inu mit 2.836.157 % und Daddy Tate mit 236.693 % wäre die durchschnittliche Rendite sogar noch deutlich geringer ausgefallen.

Im Gegensatz dazu sind bei den nutzlosen Memetoken wesentlich mehr Coins mit einem mindestens fünfstelligen prozentualen Anstieg zu finden. Ebenso gibt es eine geringere Anzahl von Token mit einem Anstieg von weniger als dreistelligen Prozentzahlen sowie keinen Memecoin mit einem Minus.

Allerdings werden die Daten von der kürzeren Existenz der nutzlosen Memecoins beeinträchtigt. Schließlich wurden viele von diesen erst im Jahr 2024 erstmalig an einer Kryptobörse gelistet, somit hätten sie auch noch stärker steigen können. So wurden 8 von 10 Coins vor weniger als 12 Monaten gestartet, während es bei den nützlichen Token nur 3 von 10 sind.

Andererseits handelt es sich bei vielen der nützlichen Memecoins um etabliertere Projekte mit einer längeren Existenz. Dies hat zur Folge, dass zwar mehr Daten vorhanden sind, die Memetoken jedoch auch schon wesentlich höhere Marktkapitalisierungen und entsprechend Bewertungen erreicht haben.

Deshalb steigen die älteren Memecoins tendenziell geringer als es bei den neuen Token der Fall ist. Eine der frühsten Möglichkeiten für den Einstieg in einen Memetoken bietet ein Presale, da die Coins noch nicht an den Börsen gehandelt werden können. So lange sind auch noch keine Kursverluste zu befürchten, während oft schon Buchgewinne erzielt werden.

Neues Ökosystem für Memecoin-Fans bietet größere Chance

Der noch im Presale befindliche Memetoken Shiba Shootout bietet ein ganzes Ökosystem im Stil des Wilden Westens für Memecoin-Enthusiasten. In dieser virtuellen Welt werden unterschiedlichste Angebote aus verschiedenen Kryptosektoren offeriert, sodass er diverse Märkte erobern könnte.

Zuerst einmal positioniert sich Shiba Shootout in dem GameFi-Sektor, welcher die meisten Wallets pro Tag verbucht. In diesem Bereich wird unter anderem ein Shooter-Spiel entwickelt, in welchem die von Shiba Inus repräsentierten Spieler in Kämpfen gegeneinander antreten können. Hinzu kommen Kartenspiele und mehr.

Das erste Element wird jedoch im SocialFi-Bereich erscheinen und den Namen Campfire Stories tragen. Dahinter verbirgt sich ein Social-Media-Format, bei welchem die Teilnehmer ihre Erfahrungen über Kryptowährungen und Memecoins austauschen können. Für besonders interessante und unterhaltsame Beiträge verdienen die Nutzer wiederum Coins.

Außerdem gibt es in Shiba Shootout einige innovative DeFi-Features. Zu diesen zählen unter anderem Schatzsuchen, um digitales Gold zu finden. Ebenso gibt es das Spar-Satteltaschen-Staking, dass durch Wahl einer längeren Staking-Zeit die Belohnungen erhöht. Beim Kaktus-Staking nehmen sie hingegen passiv über die Zeit zu.

Bemerkenswert ist auch das soziale Engagement von Shiba Shootout. Denn ein Anteil der Einnahmen wird regelmäßig an wohltätige Organisationen gespendet. Zudem ist es dezentral organisiert, damit die Interessen der Gemeinschaft sowie eine Entwicklung nach Wünschen der Nutzer gewahrt werden.

Der Vorverkauf von Shiba Shootout hat bereits mehr als 551.128 USD erzielt. Aktuell werden die $SHIBASHOOT-Coins für einen Preis von 0,0195 USD angeboten. In weniger als 7 Tagen und 12 Stunden findet jedoch schon die nächste Erhöhung statt, sofern nicht vorher das Finanzierungsziel erreicht wurde. Noch erhalten Anleger im Presale Staking-Belohnungen von 1.960 % pro Jahr.

