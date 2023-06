Metaverse Decentraland: Dies könnte dem MANA-Kurs auf die Sprünge helfen

• Virtual-Reality Brille von Apple beflügelt die Kurse nur kurzzeitig• Metaverse als Wachstumsmarkt• Decentraland könnte als größte Plattform profitieren

Apple-Chef Tim Cook stellte auf dem Apple-Event WWDC in Cupertino die neue Computerbrille Vision Pro vor, die den Sprung des iKonzerns ins Metaverse bedeuten könnte - so vermuteten zumindest einige Krypto-Investoren.

Die Ankündigung des neuen Mixed-Reality-Headsets kommt zu einer Zeit, zu der der Hype um die virtuelle Realität bereits merklich abgeflaut ist und mit dem KI-Tool ChatGPT von OpenAI das Thema Künstliche Intelligenz (KI) verstärkt in den Fokus der Tech-Giganten gerückt ist. Da der Apple-Konzern dafür bekannt ist, mit seinen Produkten neue Welten zu eröffnen und Technologien zu revolutionieren, zeigten sich zahlreiche Krypto-Anleger zunächst davon überzeugt, dass sich dies auch positiv auf die Kurse der Metaverse-Token auswirken werde - auch wenn zu keiner Zeit eine direkte Verbindung zwischen Apple und Decentraland oder Sandbox bestand.

Einige Tage nach der Präsentation wurde aber deutlich, dass Apple nicht nur Begriffe wie "Metaverse" oder " Augmented Reality" bewusst vermieden hat, sondern sich offenbar auch weiterhin vom Metaverse distanziert.

Zudem sorgte auch die Einreichung der Klageschrift seitens der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Kryptobörse Binance für Kurseinbrüche auf dem Kryptomarkt.

Größte Plattform im Metaverse: Der Decentraland-Coin MANA

Die Metaverse-Coins konnten in der Vergangenheit immer wieder von einzelnen Events wie etwa jüngst dem WWDC-Entwicklerkongress profitieren, mussten ihre kurzzeitigen Gewinne jedoch auch zum Teil schnell wieder abgeben. Sowohl die Weiterentwicklung des Gamingbereichs und die Akzeptanz und Verbreitung des Metaverse bei den Nutzern als auch die allgemeine wirtschaftliche Lage werden mittel- und langfristig Einfluss auf die Kurse der Metaverse-Coins haben. Mittelfristig sehen Kryptoexperten hier laut Bitcoin2Go einen starken Wachstumsmarkt.

Laut bitcoinwisdom.com könnte etwa MANA in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 möglicherweise auf rund 0,51 US-Dollar ansteigen, nennenswerte Rückgänge würden nicht erwartet. MANA, die virtuelle Währung von Decentraland, bewegt sich derzeit bei 0,3357 US-Dollar (Stand 19.06.2023). Für die Jahre 2024 bis 2026 könnte der MANA-Kurs sogar auf 0,84 US-Dollar (2024), 1,18 US-Dollar (2025) und 1,52 US-Dollar (2026) ansteigen - sollte der Aufwärtstrend andauern (Stand 19.06.2023). Von ihrem Allzeithoch im November 2021 bei rund 6 US-Dollar wäre die Kryptowährung jedoch weiterhin meilenweit entfernt.

Bitcoin2Go hingegen geht im negativen Ausblick für 2023 von 0,70 US-Dollar, im neutralen Ausblick von rund 1,0 US-Dollar und im positiven Ausblick von rund 2,0 US-Dollar aus. Bis 2025 könnte MANA in dieser Prognose sogar auf bis zu 10 US-Dollar ansteigen. In der Begründung heißt es, es sei wahrscheinlich, dass Decentraland eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Bereiche Metaverse und Gaming spielen werde, da es derzeit die in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittene Plattform sei und immer mehr Investoren begeistere. "Durch die aktive Einbindung seiner Community und eine starke Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Wachstum wahrscheinlich", so Bitcoin2Go.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.