Metaverse-Marktplatz: Lootex sammelt Geld für NFT-Trading-Plattform ein

• Finanzierungsrunde bringt Lootex neun Millionen US-Dollar ein• Lootex betreibt Metaverse-Marktplatz für Videospiel-NFTs• Marktplatz unterstützt über 12.000 NFTs

Lootex hat seine Finanzierungsrunde beendet und dabei nach eigenen Angaben neun Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Der taiwanesische Marktplatz für Non-Fungible Token (NFT) betreibt eigenen Angaben zufolge einen Metaverse-Marktplatz für Vermögensgegenstände aus Videospielen. Dadurch könnten Videospiel-Nutzer Gegenstände über verschiedene Blockchains kaufen und verkaufen. An der Finanzierungsrunde nahmen zahlreiche Investoren wie Spartan Capital, Infinity Ventures Crypto, LD Capital oder Akatsuki Inc. teil. Aber auch andere Unternehmen wie Polygon Studio, HTC und Huobi Ventures gehörten zu den Teilnehmern. Einige Unternehmen sind überzeugt davon, dass Lootex mit seinem Marktplatz der Blockchain-Ökonomie helfen wird und nannten diesen Umstand als Grund für ihre Teilnahme.

Was ist ein Metaverse?

Zunächst stellt sich die Frage, was ein Metaverse ist. Eine allgemeingeteilte Definition existiert bislang nicht. Matthew Ball, Management-Partner bei EpyllionCo, definiert das Metaverse in seinem 2021 erschienen Essay "Framework for the Metaverse" als ein "expansives Netzwerk aus persistenten, in Echtzeit gerenderten 3D-Welten und Simulationen, das Kontinuität von Identitäten, Objekten, Geschichtlichkeit, Währungen und Berechtigungen bietet und sich synchron von unbegrenzt vielen Nutzern auf individuelle Art und Weise erfahren lässt".

Lootex fördert GameFi-Technologie

Yuji Kumagai, Direktor von Akatsuki, sagte in einer Pressemitteilung des Konzerns, dass es sehr wichtig sei, den NFT-Marktplatz für GameFi zu aktivieren, damit NFT-Spieler Eigentum erwerben und sich autonom bewegen könnten. Der Begriff GameFi steht dabei für "Spiel" und "Finanzen". Nach Angaben der Webseite "tradeleader" werden damit Videospiele bezeichnet, die auf einer Blockchain laufen und bei denen die Nutzer durch das Spielen Geld verdienen müssen, um zum Beispiel besondere Gegenstände aus dem Spiel in Form von NFTs erwerben zu können. Laut Kumagai gehe man bei Akatsuki davon aus, dass Lootex zur Expansion der GameFi-Technologie beitragen werde. Brian Lu, Gründungsgesellschafter bei Infinity Ventures Crypto (IVC), äußerte sich ebenfalls positiv. IVC freue sich darüber, Lootex bei der Umsetzung ihrer Vision eines dezentralisierten und transparenten Marktplatzes für NFTs unterstützen zu können. Er bezeichnete das Vorhaben als Pionierarbeit, durch die die Bildung virtueller Vermögenswerte erleichtert werde.

Eigentumserwerb an Videospiel-Gegenständen soll liberalisiert werden

Aktuell unterstützt der Lootex-Marktplatz über 12.000 NFTs, die auf 500 Sammlungen verteilt sind. Justine Lu ist CEO bei Lootex und wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass es die Mission des Unternehmens sei, den Eigentumserwerb an Vermögensgegenständen aus Videospielen zu liberalisieren und traditionellen Spielern Blockchain-Games näher zu bringen. Indem die Firma einen videospielorientierten NFT-Marktplatz zur Verfügung stellt, seien die Spieler in der Lage, den Wert ihrer harten Arbeit zu entdecken und ihre Erfolge für den Handel zu nutzen.

M. Wieser / Redaktion finanzen.at