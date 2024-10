Mit dem BTC-Spot-ETF zum neuen ATH?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Noch vor einem Jahr schien der Launch eines BTC-Spot-ETFs als sehr surreal. Doch mittlerweile ist der Launch des ersten Bitcoin-Spot-ETFs schon ein dreiviertel Jahr her und beeinflusst maßgeblich die Entwicklung des Altcoins mit. Doch könnte der ETF sogar dafür sorgen, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten ein neues ATH erreicht? Wir haben die Situation am Kryptomarkt genauestens unter die Lupe genommen.

Jetzt den Presale von Crypto All Stars entdecken

Bitcoin-Spot-ETFs mit Zuflüssen in Milliardenhöhe

Innerhalb von nur einer Woche haben die Bitcoin-Spot-ETFs Zuflüsse in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar erzielt und damit so viel, wie noch nie zuvor. An der Spitze dabei steht das Produkt von BlackRock, welches auch als erstes am Kryptomarkt zu Beginn des Jahres gelauncht wurde. Auch der Ethereum-Spot-ETF gewann im gleichen Zeitraum deutlich an Volumen, um genauer zu sein, um 94,9 Millionen US-Dollar. Doch woran liegt es, dass die Bitcoin-Spot-ETFs plötzlich derart an Volumen gewinnen?

Der Grund dafür ist aller Voraussicht der Anstieg der letzten Wochen, der das Interesse insbesondere bei den institutionellen Investoren geweckt hat. Die institutionellen Investoren sind es auch, die das größte Potenzial für die Zukunft darstellen. In Anbetracht dessen, dass das verwaltete Vermögen von BlackRock alleine deutlich über 10 Billionen US-Dollar liegt und die des Bitcoins bei rund 1,3 Billionen, verdeutlicht das Wachstumspotential. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung des Bitcoins und der andere. Altcoins am Kryptomarkt zu werfen.

Vom neuen $STARS-Token profitieren

Bitcoin über 63.000 US-Dollar

In den letzten Tagen hat es der Bitcoin geschafft, konstant die Marke von 63.000 US-Dollar zu halten, nachdem diese zuletzt deutlich nach unten durchbrochen wurde. Es rückte sogar die Marke von 50.000 US-Dollar in gefährliche Nähe. Die Senkung der Leitzinsen durch EZB und Fed haben allerdings für den notwendigen Aufwind gesorgt. Auf der Basis von einem Monat liegt der Bitcoin damit um rund 7,6 Prozent im Plus. Die Verluste der letzten Monate könnten damit fast vollständig ausgeglichen werden. Die Basis von 6 Monaten signalisiert noch ein Kursverlust von 10,6 Prozent, der sich stetig reduziert.

Auch andere Altcoins haben in den letzten Tagen an Wert gewonnen. Solana hat innerhalb der letzten sieben Tage beispielsweise 8,84 Prozent im Kurs zulegen können, auf der Basis von einem Jahr sind es sogar mehr als 633 Prozent. Die zweitgrößte Kryptowährung am Markt namens Ethereum konnte sich zuletzt konstant halten, hat aber keine signifikanten Kursgewinne vorzuweisen. Doch wie könnte es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen und reicht der Bitcoin-Spot-ETF tatsächlich aus, um den Bitcoin auf ein neues ATH zu befördern?

Bitcoin bald auf einem neuen ATH?

Blickt man auf das Potenzial, welches mit einem Bitcoin-Spot-ETF einhergeht, dann lässt sich mit Leichtigkeit sagen, dass es ausreicht, um den BTC auf ein neues Allzeithoch zu befördern und sogar weit darüber hinaus. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass dies über Nacht passiert. Vielmehr ist ein kontinuierlicher Prozess zu erwarten, der über mehrere Jahre anhält. Kurzfristig rücken daher weitere Zinssenkung in den Fokus, die noch dieses Jahr eine Fortsetzung finden können. Sinken die Zinsen am Markt weiter deutlich, dann ist davon auszugehen, dass der Bitcoin deutlich an Wert gewinnen wird. Ein neues ATH rückt damit in Griffweite.

Crypto All Stars knackt 1,8 Millionen US-Dollar

Während der BTC-Spot-ETF deutlich an Volumen gewinnt, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von 1,8 Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexible neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Presale erworben sowie mittels des Stakings verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing” erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

Hier gehts zur Website von Crypto All Stars

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.