Mitnahmen von Gewinnen belasten Ripple deutlich 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen nimmt der Verkaufsdruck bei Ripple stetig zu, denn es stehen zunehmend Mitnahmen von Gewinnen im Vordergrund. Viele Anleger und Investoren verändern damit ihre Rolle grundlegend und sichern sich ab. Für den Kurs des XRP-Tokens bedeutet das alles andere als Wachstum. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Einzelheiten zu werfen.

Jetzt Bull Bitcoin entdecken

Ripple erleidet zunehmend Verluste

Blickt man auf das Kurschart von Ripple, dann steht der Altcoin bei einem Kurs von rund 2,04 US-Dollar. In den letzten Tagen ist allerdings kaum Bewegung zu verspüren, denn eines steht im Vordergrund: die Mitnahme von Gewinnen. In den letzten sieben Tagen entwickelte sich der Altcoin beispielsweise um 1,7 Prozent negativ, in den letzten 30 Tagen lag das Negativ im Kurs sogar bei mehr als 12 Prozent, Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf 126 Milliarden US-Dollar abgerutscht.

Damit steht der XRP-Token allerdings nicht alleine da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben in den letzten Tagen teils deutlich an Wert verloren. Ein Beispiel dafür ist Solana, mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent in den letzten 30 Tagen. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum schließt sich an dieser Stelle mit einem Verlust von rund 10 Prozent in den letzten vier Wochen an. Der Dogecoin steht sogar bei einem Verlust von mehr als 30 Prozent und verliert auch weiterhin an Wert. Viele andere Altcoins und kleinere Kryptowährungen können an dieser Stelle nahtlos angefügt werden. Doch was sind die Gründe für die Verluste bzw. für die erhöhten Mitnahmen von Gewinnen?

Mit nur einem Klick zu Bull Bitcoin

Die Gründe für die Verluste im Überblick

Wer nach den Gründen für die teils deutlichen Verluste bzw. den Mitnahmen von Gewinnen bei Ripple und vielen weiteren Kryptowährungen sucht, wird bei den Unsicherheiten im Nahen Osten fündig. Es ist noch unklar, ob die Lage rund um den Konflikt zwischen dem Iran und Israel weiter eskaliert, im Hinblick auf ein mögliches Eingreifen der USA. Wie Donald Trump kürzlich öffentlich kundgetan hat, möchte er über ein mögliches Eingreifen innerhalb der kommenden zwei Wochen entscheiden. Kommt es zu einer weiteren Eskalation, dann ist davon auszugehen, dass es für den Krypromarkt erstmal weiter abwärts geht.

Dieser Tatsache sind sich auch zahlreiche Investoren und Anleger bewusst und ziehen sich aktuell aus dem Markt zurück und münzen ihr Geld zwischenzeitlich in Stablecoins um. Dieser Trend verschärft sich in den letzten Tagen zunehmend. Doch auf der anderen Seite bietet die aktuelle Lage auch eine überproportional hohe Gelegenheit, um von der Situation profitieren zu können. Sobald sich die Lage im Nahen Osten entspannen sollte, ist davon auszugehen, dass vermehrt Kapital in den XRP-Token fließt. Darüber hinaus steht ein XRP-Spot-ETF zur Debatte, der bereits noch in diesem Jahr genehmigt werden könnte. Kommt es zur Genehmigung, dann ist davon auszugehen, dass der Altcoin einen nachhaltigen Anstieg der Nachfrage und damit auch des Kurses erleben wird.

Bull Bitcoin erreicht 7,2 Millionen US-Dollar

Nicht nur die klassischen Altcoins bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, trotz eines Potenzials, welches in ihnen steckt. Ein noch höheres Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über sechs Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 56 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,002575 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

Hier geht`s zur Website von Bull Bitcoin

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.